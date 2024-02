Üllar Kütt: võimaliku sünnitanud naise otsingu palve võib tekitada küsimusi

Politsei jätab täna otsinguid, et leida Suure-Lähtrust äsja sünnitanud naine, kes võib terviseseisundi tõttu vajada kiiret abi.

Politsei sai eile lõuna ajal teate, et Suure-Lähtru küla piirkonnas võis hommikul viibida naine, kes on värskelt lapse sünnitanud, kuid ei pruugi olla saanud sünnituse järgselt vajalikku arstiabi.

„Mõistame, et meie otsingu palve võib tekitada küsimusi, millele oodatakse vastust, kuid praegu on meie peamine eesmärk võimaliku abivajava naise leidmine ja selleks vajaliku info kogumine. Kõigi täpsemate asjaolude selgitamisega tegeleme samuti, kuid inimese elu ja tervis on praegu meie prioriteet,” ütles Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt.

