Galerii: Haapsalu peab pidu šotlaste moodi

Täna keskpäeval algas jääkeegli ehk curlingu mänguga Haapsalu väikesel viigil järjekorras kümnes šoti pidu.

Traditsiooniliselt pidasid avamängu Haapsalu linnavalitsus ja Briti suursaatkond, mille tänavu võitis Haapsalu.

Enne mängu palus päevajuht võistkondade esindajatel: Haapsalu linnapeal Urmas Suklesel ja Briti suursaadikul Ross Allenil meenutada, kumb võistkond mullu võitis ja kumb on aastate jooksul rohkem võitnud. Kumbki mees võitude üle arvet pole pidanud. „Sõprus võidab,” ütles Allen. Mõlemad võistkonnad said kingituseks Kai Koppeli valmistatud viskiklaasid.

Sellega aga sõpruskohtumised ei lõppenud. Lisaks brittidele võtsid Haapsalu linnavalitsusega mõõtu ka šotlased. Kahe vooru järel olid kaks võistkonda mõlemad ühe mängu võitnud, kuid otsustavast kolmandast voorust loobuti ja lepiti viigiga.

Põhivõistlusel, mis algas pärast esimest sõpruskohtumist, osales tänavu rekordarv võistlejaid: välja oli tulnud 24 neljaliikmelist võistkonda. Ligi kolm tundi kestnud võistluse võitis Team G&T, teise koha saavutas võistkond Punased Pingviinid, kolmanda Isamaaline Läänemaa ning neljandaks jäi Sadama 5.

Šoti peole omaselt mängis enne võistlust peo reklaamnäoks saanud Philip Graeme Lawson Barlow torupilli, hiljem mängis võistluse saateks torupillil loo liitlassõdur.

Jääkeegi võistluse korraldaja Peep Aedviir ütles, et tänavu on jääolud head, kohati on viigil jää paksus üle 30 sentimeetri ja viimastel päevadel sulanud jää oli laupäevaks taas külmunud.

Šoti pidu jätkub õhtul peoga Kaluri klubihoones.