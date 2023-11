Möödunud nädalavahetusel andsid päästjatele tööd luiged. Neljal korral teavitati häirekeskust, et Haapsalu linnas on luiged vee peale kinni külmunud. Iga kord olukorda kontrollima suundunud päästjad tuvastasid, et lindudega on kõik korras.

Päästjad rahustavad elanikke, et terved linnud tavaoludes jäässe ei külmu. Enne päästeauto- ja varustusega päästemeeskonna kohale kutsumist tasub veenduda, kas lind ikka on päriselt hädas.