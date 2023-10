Reisijutt. Seitsme maa ja mere taga – Shetlandil ja Orkneyl

Olen alati mõelnud, et milleks minna suvepuhkuse ajal lõunasse, kui saab minna põhja. Lõunamaisest lopsakusest enam on mind alati köitnud karged põhjamaad oma kidura looduse, mägede-kaljude ning hunnitute vaadetega. Sihtkohale lisab plusspunkte seegi, kui tegemist on saarega, ja eriti äge, kui sel paigal on puutepunkte Skandinaavia vanema ajaloo ja kultuuriga. Kõigile neile punktidele vastas möödunudsuvine reisisiht – Šotimaast põhja pool asuvad Shetlandi ja Orkney saared.

Reisikaaslaseks oli seekord klassiõde ja sõbranna Sirje Toomla ehk Sirts, kellega oleme varemgi koos rändamas käinud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!