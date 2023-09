Galerii: Haapsalu korvpallurid kaotasid esimese kodumängu

Korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kaotasid Saku II liiga hooaja esimese mängu Kaitseväe võistkonnale 60:76.

Järgmisena on liigas Haapsalu Herilaste vastaseks Rae Spordikool/Hansamaja. Mäng toimub 6. oktoobril Jüri spordihoones. Järgmine kodumäng on 12. oktoobril kui herilaste vastaseks on Saku korvpalliklubi.