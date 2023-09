Lääneranna vallavalitsus on kulutanud ligi 75 000 eurot maksumaksja raha, et käia kohut suletud ja kärbitud koolide lastevanematega, kes vallavolikogu otsuse on vaidlustanud.

Kõige kallim on seni olnud kohtutee neljaklassiliseks kärbitud Virtsu kooli lastevanematega, mille eest advokaadibüroole PwC Legal on makstud veidi üle 23 000 euro, edastas Lääne Elule päringu peale Lääneranna vallasekretär Karoliina Post.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!