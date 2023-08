Õigusnõunik: Lääneranna vallavolikogul tuleb tõsiselt järele mõelda

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna õigusnõuniku Olivia Taluste sõnul tuleks Lääneranna vallavolikogul tõsiselt järele mõelda, kas istungi tervikuna kinniseks kuulutamine antud juhul on põhjendatud.

„Kindlasti ei või volikogu teha istungi kinniseks kuulutamise otsust kergekäeliselt,“ ütles Taluste Lääne Elule.

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa kuulutas kinniseks tänaõhtuse istungi, kus otsustatakse kahe kooli saatus: kas Metsküla kool saab veel aasta tegutseda ja Virtsu kool jätkata neljaklassilise asemel kuueklassilisena.

Taluste sõnul on koolikorraldusega seotud küsimused kahtlemata olulise avaliku huviga, kuna need puudutavad otseselt koolide sulgemisest mõjutatud lapsi, lapsevanemaid ja koolipersonali. „Tuleb ka silmas pidada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevat lapse koolikohustust. Vald peab tagama võimaluse omandada põhiharidus koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla territooriumil. Volikogul tuleb tõsiselt järele mõelda, kas antud juhul on põhjendatud istungi vastava päevakorrapunkti osas tervikuna kinniseks kuulutamine,“ ütles Taluste. „Põhimõtteliselt on volikogul võimalik toimida ka nii, et kui istungi arutelul käsitletakse koolide ja hariduse andmisega seotud edasise korralduse küsimusi üldiselt, siis selles osas on istung avalik, kuid kui asutakse käsitlema asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, siis palutakse istungile kuulama tulnud isikutel selleks ajaks saalist lahkuda või veebiülekanne selleks ajaks katkestatakse.”

Ministeerium saab Taluste sõnul selgitada kehtivat õigust, mis reguleerib istungite pidamist. “Kuna ministeerium ei ole järelevalveorgan ega oma ülevaadet sellest, mil määral volikogu istungil isikuandmeid käsitletakse, siis ei saa me anda õiguslikku hinnangut, kas konkreetsel juhul on istungi kinniseks kuulutamise asjaolud põhjendatud,” märkis Taluste.

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) järgi on omavalitsuse üks aluspõhimõtteid tegevuse avalikkus. Omavalitsuse võimuorganitele on seadusega antud õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Neist põhimõtetest tuleb lähtuda ka volikogu istungite läbiviimisel. Vallaelanikel peab olema võimalus tutvuda volikogus arutamisel olevate küsimustega.

Istungi võib kuulutada arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud. Sellisteks piiranguteks on näiteks teave, mis sisaldab isikuandmeid, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt eraelu puutumatust.”

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa põhjendas oma kirjas volinikele istungi kinniseks kuulutamist nii: „Kuivõrd volikogu istungil on plaanis tutvustada Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsusega number 95 “Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine” seotud kohtumenetluste dokumente ning esitleda pooleli olevate vaidluste olemasolevaid dokumente, millised sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, tuleb istung kuulutada kinniseks. Lääneranna valla põhimääruse § 18 lõike 1 kohaselt võib volikogu kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud. Eeltoodud põhjustel ei toimu istungist ka otseülekannet.”