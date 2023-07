Politsei otsib Haapsalus kadunud Gustavit

Politsei palub abi Haapsalus kadunud 51-aastase Gustavi leidmisel. Oma tervisliku seisundi tõttu võib mees sattuda ohtu.

Täna anti politseile teada, et Gustav lahkus eile hommikul oma Haapsalu linnas asuvast kodust haiglasse, kuid sinna mees ei ole jõudnud ning ta ei ole naasnud ka tagasi koju. Politsei on kontrollinud piirkonda ja suhelnud mehe tuttavatega, kuid mitte keegi teda näinud ei ole.

Gustav on 176 cm pikk ning ta kannab prille. Kodust lahkudes oli tal seljas halli värvi kampsun, mille varrukatel on mustad triibud. Ka on tal seljas beeži värvi vest ja jalas laigulised jahimehepüksid. Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud, sellest teada anda hädaabinumbril 112.