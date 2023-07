Läänemaa ühisgümnaasiumi hakkab juhtima Gina Metssalu

1. augustist alustab Läänemaa ühisgümnaasiumi direktorina tööd Gina Metssalu.

Värskelt valitud koolijuhi sõnul on suur au ja rõõm saada osaks tugevate traditsioonidega ning ühtehoidvast kooliperest. „Uue juhina soovin panustada kooli arengusse, kasutades ära oma varasemaid kogemusi koosloomest ja võrgustikutööst.”

Alates 2011. aastast on Metssalu töötanud Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis – esmalt õppetöö koordinaatorina, seejärel disaini lektorina ning käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava kuraatorina. Lisaks on Metssalu olnud pea seitse aastat disainer tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuses. Tal on disaini ja tehnoloogia tuleviku magistrikraad Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti kunstiakadeemia ühisõppekavalt.

Konkursikomisjon oli oma otsuses üksmeelne. Metssalu paistis silma õppijakeskse, arengule ja koostööle suunatud lähenemisviisiga ning põhjaliku visiooniga kooli arengust.

Läänemaa ühisgümnaasiumi direktori valis komisjon, kuhu kuulusid lisaks ministeeriumi ametnikele ka kooli hoolekogu, õpilaste ja koolijuhtide esindajad. Senine direktor Ain Iro lahkub töölt omal soovil.