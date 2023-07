Valitsus kehtestas põllumajanduses eriolukorra

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil ebasoodsatest ilmastikuoludest tingituna välja kuulutada eriolukorra põllumajanduses.

Terviseminister Riina Sikkut rääkis valitsuse pressikonverentsil, et see ei tähenda küll toetusmeetmete rakendumist, ent leevendab põllumeeste olukorda.

Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Aiandusliit, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja MTÜ Eesti Noortalunikud pöördusid teisipäeval peaminister Kaja Kallase poole palvega toetada ebasoodsatest ilmastikuoludest tingitud erakorralise olukorra väljakuulutamist.

Pöördujad rõhutasid, et kevadkülmade ja põua tõttu on Eesti põllumajandussektoris tekkinud tõsine olukord, mis ohustab tänavust saagikoristust. Viimaste nädalate vihmasajud ei ole suutnud olukorda parandada, kuna taimede heale saagikusele aluse panev kasvufaas on juba möödas, või ei tärganud külvid üldse.

Ebasoodsatest ilmastikuoludest tingitud olukorra väljakuulutamine annab vajaliku õigusliku aluse võtta kasutusele meetmed, mis aitavad leevendada kriisiga toimetulekut ja selle tagajärgi, ning annab eelkõige põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile võimaluse mitte sanktsioneerida põllumajandustootjaid praeguses olukorras ebamõistlike kohustuste mittetäitmise eest.