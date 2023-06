Taasturavikeskuse lastepark on valmis

Fotod Heinrih Heintalu

Lasteakaitsepäeva tähistati Haapsalus ka Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) lastepargi laienduse piduliku avamisega.

2018. aastal alustatud pargiprojekt sai lõplikult valmis viis aastat hiljem. HNRK juhatuse esimehe Toomas Dannebergi sõnul valmis pargi viimane, kolmas ehitusetapp küll juba mullu oktoobris, kuid et sel ajal on ilmad porised, otsustati avamispäev lükata kevadesse. „Kuna pargiga on seotud hästi paljud lapsed ja üks suurtoetajaid on lastefond, planeerisime ühise avamise kevadesse,“ ütles Danneberg.

