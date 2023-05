gallery ids="397196,397198,397200,397202,397204,397206,397208"]

Fotod Kaire Reiljan

Laupäeva hommikul kella 8 paiku said päästjad väljakutse Haapsalu Lihula mnt kortermajja, kus põlenud korteris leiti kaks tules hukkunud meest.

Kl 7.42 teatati häirekeskusele, et Lihula mnt 1 kolmanda korruse korterist tuleb suitsu, peagi aga, et aknast on ka leeke näha.

