HÕFF – huumorit õhkav fantaasiarikas festival

Nädalavahetusel oli Haapsalu juba 18. korda õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) päralt – kolme päeva jooksul vaadati 30 kavas olnud filmi kokku ligi 4400 korral.

Seda, et HÕFF sai sel aastal täisealiseks kuulis nii ava- kui ka lõputseremoonial. „HÕFF saab minna valima, osta viina ja teha autojuhiload,” ütles avamisel pisaraid pühkides õhtujuht Mart Sander.

HÕFF ei ole tegelikult õudne ja kui tihti öeldakse, et milleks meile õudusfilmide festival, mindagu õudusi vaatama Ukrainasse, siis pole need ütlejad kunagi HÕFFil käinud. HÕFFil käivad need, kellele meeldib huumor, kus tõsistele või traagilistele juhtumistele on vint peale keeratud ja õudus on muutunud naljakaks. See on kostüümipidu, mille juurde kuulub muidugi filmide vaatamine ja nende ajal kõlavad kinosaalis naerupursked.

