Lääneranna vald paneb Metsküla ja Lõpe kooli kinni

Lääneranna volikogu istungil on täna päevakorras koolivõrgu korrastamise eelnõud.

Volikogu esimees Armand Reinmaa koostatud eelnõu põhjal jätkaks Koonga kool järgmisest õppeaastast lasteaia ja neljaklassilise koolina. Kaoksid teine ja kolmas kooliaste. Sama saatus tabaks Virtsu ja Varbla kooli. Kõmsi lasteaiast-algkoolist oli plaanis kaotada 5. ja 6. klass ehk see jätkaks 1. septembrist lasteaia ja neljaklassilise koolina. 1. septembrist läheksid kinni Lõpe ja Metsküla kool.

Kogukonnad olid kõik sellise muudatuse vastu, kuid volikogus oli Reinmaaga nõus 13 ja selle vastu 8 volikoguliiget.

Reinmaa eelnõule lisaks esitas oma eelnõu Raul Oberschneider, mida esitles volikogule Püü Polma.

Polma ütles volikoguliikmetele, et Oberschneideri eelnõu oleks esimeseks sammuks muudatuste suunal ja võtaks edasi liikumisel aja maha. „Tegelikult ei ole see eelnõu, et muutusi pole vaja. See eelnõu teeb muutuse, milles on konsensus olemas,” selgitas Polma.

Polma tõi välja, et Oberschneideri eelnõus tehakse ettepanek sulgeda Lõpe kooli kolmas kooliaste, jättes kooli kuueklassiliseks. „Lõpel on vaid kolm koolilast selles astmes, ka kohalikud pole selle vastu [et 7.-9. klass koolis lõpetatakse], nõusolek on ka kooli hoolekogust,” ütles Poilma.

Vallas koolide sulgemise vastu on Polma sõnul ka tõsiasi, et Lääneranna valla koolivõrk on üks hõredamaid Eestis. „Meil on kooli kohta üle 200 ruutkilomeetri,” ütles Polma ja lisas, et Eestis keskmiselt on see veidi üle saja ruutkilomeetri.

Oberschneideri eelnõus on kirjas, et ülejäänud Lääneranna koolid jätkaks kuni 31. augustini 2025 nagu praegu, ning selle kahe aasta jooksul teeks loodav Lääneranna valla hariduse koostöökogu haridusvõrgu põhjaliku analüüsi, mille alusel saaks volikogu järgmine koosseis kooliteema juurde tagasi pöörduda.

Polma ütles, et volikogu ei peaks otsustamisega kiirustama, sest Tallinnas peetavatel koalitsiooniläbirääkimistel on kõik kolm koalitsioonipartnerit välja öelnud, et algkoolivõrgu säilimine on oluline.

„Paneme seljad kokku ja teeme seda koos,” ärgitas Polma. Tema sõnul peaks Lääneranna vald välja saatma signaali, et see pole ainult ühe valla probleem. Kui ääremaad tühjenevad, on see julgeoilekurisk, risk meie haridussüsteemi osas, nentis Polma.

Volikogu haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni esimees Janar Sõber ütles et komisjon ei toetanud Oberschneideri eelnõu.

Sama meelt oli ka volikogu: eelnõu poolt oli 8, selle vastu aga 13 volikoguliiget.

Samasuguse häälte suhtega saadeti prügikasti nii Varbla kooli kui ka Koonga kooli esitatud eelnõu. Mõlemad koolid soovisid jätkata üheksaklassilisena nagu siiani.

Lääneranna vallavolikogus on 21 liiget: 11 Lääneranna valimisliidust, neli Keskerakonnast, kolm EKREst, kaks liiget Valimisliidust Tegusad Kogukonnad ja üks Isamaast. Võimuliidu moodustavad Lääneranna valimisliit, Keskerakond ja Isamaa.

Kuu lõpuks ehk viis kuud enne järgmise õppeaasta algust tuleb vallal haridus- ja teadusministeeriumile teada anda, mis saab koolidest edasi