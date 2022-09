Läänemaal helises täna koolikell 2600 lapsele

Läänemaa kolmes algkoolis, kümnes põhikoolis ja kolmes gümnaasiumis õpib üle saja lapse rohkem kui mullu.

Laste arv on vähenenud ainult kahes Läänemaa koolis: Vormsi ja Viigi koolis. Kõige pisem on Nõva, kus õpib kaheksa last, kõige suurem oma ligi 700 õpilasega aga Haapsalu põhikool.

Uue direktori käe all alustab kaks kooli: Martna koolijuhiks sai senine Nõva kooli direktor Kädly Künnap, Noarootsi koolijuht Signe Matteus juhib oma töö kõrvalt ka Nõva kooli.

Lääne Elu küsis direktoritelt, mis on tänavu uut ja põnevat.

