Noortekeskus tõi kooliteatrite festivalilt võidu

Haapsalu noorte huvikeskuse lavastus „Müra“ tuli kooliteatrite festivalil laureaadiks. Lisaks pälvis parima naisnäitleja preemia Elsa Johanna Talvistu ja näitlejapreemia Tõru Kannimäe.

Žürii liige Priit Põldma kiitis lavastust, sest see puudutas ja tõsine teema oli peene huumoriga esitletud. Tema sõnul on hea teatri tunnus, kui samal ajal saab naerda ja nutta.

Lavastus oli kolme huviringi koostöö – laval olid nii draamaringi, pilliringi kui ka loovtantsu õpilased. Draamaringi juhendaja Anne Suislep on varem öelnud, et see oli tal esimene lavastus, kus mängis pilliringi näol ka livebänd.

Kooliteatrite festival toimus 13.-15. mail Rakveres, kus ainsa Läänemaa trupina osales noortekeskus.

Lavastus põhineb Silvia Soro ja Kaido Ranniku näidendil Müra. Festivalil osales ka üks näidendi autoritest Silvia Soro, kes kiitis näitlejatöid ja jagas ka näidendi sündimisi tagamaid.

Lavastuses mängivad ja tantsivad Grete Edasi, Tõru Kannimäe, Jarek Mandre, Uku Suislep, Lilia Viiret, Elsa Johanna Talvistu, Johanna Rammu, Frida Mei Kokk, Laura-Liisa Sõber, Anni Paat.

Bändis mängivad Kustav Suislep, Andero Arro, Sandra-Liis Ender, Hendry Vikat, Martin Sündema, Roland Tristan Arro.

Lisaks Haapsalu trupile said laureaaditiitli veel Kuusalu keskkooli näitering Päikeselapsed lavastusega „Minu inimesed“ ja Kohtla-Järve Slaavi põhikool lavastusega „Ma olen jälle Jumal“.

Põhikooli kooliteatrite festivali žüriisse kuulusid Rita Ilves (teatri õpetaja), Priit Põldma (dramaturg) ja Hardo Adamson (Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikool üliõpilane).