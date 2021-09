Läänemaa koolide uus aasta

Läänemaa 16 koolis alustas õppeaastat 2500 last. Meil on kümme põhi- ja kolm algkooli ning kolm gümnaasiumi. Läänemaa kõige pisem kool on Nõva, kus õpib viis last. Kõige suurem oma ligi 700 lapsega on Haapsalu põhikool. Uue direktori käe all alustas kaks kooli – Nõva algkoolijuhiks sai kunagine Asuküla ja hilisem Turba kooli direktor Kädly Künnap, Noarootsi põhikoolijuhiks diplomaat Signe Matteus.

Lääne Elu küsis Läänemaa koolijuhtidelt neli küsimust.

Mitu õpilast on koolis? Mitu last 1. klassis? Kas on uusi õpetajaid? Mis on koolis uut (või põnevat)?

Haapsalu põhikool

669 õpilast.

klassis 48 õpilast.

Uued õpetajad Merle Zibo(eesti keel ja kirjandus) ja Evelin Tibbo (eesti keel ja kirjandus).

Direktor Anne Mahoni.

Mullu septembri lõpus tuttuude koolimajja kolinud Haapsalu põhikooli pere loodab sel kooliaastal hoone võimaluste ja salasoppidega põhjalikumalt tuttavaks saada. Läinud kooliaastal jäi selleks aega napiks, sest koroonapiirangud ja distantsõpe sulgesid lapsed ja õpetajad kolmeks kuuks kodudesse.

Haapsalu algkool

