Haapsalu linnastaadionil toimus korvpalliturniir “Nike 3×3”

Täna täitus linnastaadion korvpallimängijate kui ka huvilistega, sest Siim-Sander Vene eestvedamisel toimus korvpalliturniir “Nike 3×3”, kus mängisid nii U13, U18 kui ka meeste eliit.

Vene sõnul otsustas ta turniiri just Haapsalus korraldada, sest on mitmeid suve samuti siin mänginud ja Haapsalu talle meeldib. “Linn oli väga poolt ja abivalmis sellist üritust korraldama,” ütles Vene. Tema sõnul ei ole pea kümme aastat korralikku korvpalliüritust Haapsalus korraldatud ning kui üritus tänavu hästi läheb, siis võiks turniiri tulevikus korraldada veelgi suuremalt.

Turniir oli pealtvaatajatele tasuta, kuid Vene sõnul on üritust toetanud mitmed sponsorid: Nike, Teamsport, Polar, Alexela kui ka Haapsalu linn. “Et sellisel kujul üritust korraldada, peab sponsoreid ka erasektorist olema,” ütles ta.

Päeva alustasid kõige nooremad – U13 võistkonnad. Tiheda võistlemise tulemusel oli esikolmik järgnev: esimene koht Rae Koss, teine koht SK2008, kolmas koht Saku KK. Lisaks said noored oma oskused proovile panna vabaviske võistlusel.

U18 kolmik: esimene koht 3×3 Adaži, teine koht Ladujad, kolmas koht Golf.

Meeste eliidi peaahinnaks oli auhind reis Prantsusmaale, Cergy-Pontoise Challenger etapile, mille võitis meeskond Avis/Treimix. Teiseks tulid Boft/Linnujalad, kolmandaks Kvartett / OlyBet.

Varem Vene korraldaja rollis pole olnud. “Tahtsin huvi pärast proovida, et näha asju teise nurga alt ja saada korralduskogemus,” ütles ta. Korvpallur lisas ka, et on hüppeliigese vigastuse ja operatsiooni nüüdseks seljatanud. “Praegu on kõik hästi ja ajame end vaikselt koondisega vormi. Hooaeg algab umbes september-oktoober, seega selleks ajaks peaks kõik korras olema küll,” ütles Vene.