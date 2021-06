Lääne-Nigula reformierakondlaste vallavanema kandidaat on Jaanus Ratas

Reformierakonna kandidaat Lääne-Nigula vallavanema kohale on sealse nimekirja kokkupanija Jaanus Ratas.

„Mis seal salata, eks ma ise olen,” ütles Ratas Lääne Elule kolmapäeval. 31aastane ettevõtja Ratas on pärit Kullamaalt, 2017 pääses ta Reformierakonna nimekirjast volikokku, erakonnas on olnud 12 aastat. Teisipäeval pidasid Lääne-Nigula reformierakondlased oma esimese suure koosoleku. Ratas ütles, et töö nimekirjaga käib. Eesmärk on 40 inimest. „25 hakkab täis saama,” ütles Ratas. Juuni lõpuks on nimekiri koos. 2017 oli Reformierakonna nimekirjas 11 inimest.

