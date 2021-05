Haapsalu linn maksis ametnikule 4600 eurot preemiat

Möödunud aastal Läänemaal makstud lisatasudest ja preemiatest paistab silma 4600 euro suurune lisatasu, mille Haapsalu linn maksis kultuurispetsialist Teele Jurtomile.

Läänemaal aasta jooksul makstud järgmine lisatasu jääb Jurtomi tasule peaaegu poolega alla.

Aselinnapea Tõnu Parbus selgitas, et tegemist on mitte preemiaga, vaid lisatasuga, sest Jurtom on saanud tööülesandeid juurde. „Sporditöö spetsialist läks lapsehoolduspuhkusele. Me ei hakanud uut inimest otsima, vaid andsime Jurtomile ülesandeid juurde,” põhjendas Parbus.

