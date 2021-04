Lux Express lisab Tallinna suunal reisil

1. maist alustab Lux Express oma reisisuundadel tavapärase väljumisgraafiku taastamist, millega lisandub hommikune reis Haapsalu ja Tallinna suunal.

Maist saab taas Lux Expressi bussiga kell 9 Haapsalust Tallinnasse sõita ja kell 10 Tallinnast Haapsallu.

Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos märkis, et sõiduplaani ajutine kärpimine märtsis oli reisijate jaoks ebameeldiv. „Samas loodame ka inimeste mõistvale suhtumisele, sest ainult piletitulule üles ehitatud linnadevaheline bussiliiklus on sunnitud üliväikese nõudluse korral mahtu vähendama, sest iga läbitud kilomeeter on olnud meie jaoks juba viimane aasta aega kahjumlik. See tähendab sundolukorda ebameeldivate kärpeotsuste tegemiseks. Loodan, et nüüdsest alates saame ainult väljumiste lisamisega tegeleda,” lisas Roos.

Roosi sõnul on busside keskmine täituvus endiselt alla poole. „Sellest hoolimata suurendame väljumiste mahtu ennetavalt, et inimestel tekiks uuesti harjumus liikuda linnade vahel bussiga. Laiem valik väljumisi tagab reisijatele paindlikkuse, et neil saaksid reisida mugavalt ja neile parimal sobival ajal, mitte siis kui selleks on võimalus.”

Maist lisab Lux Express nädala jooksul 138 uut väljumist, mis kasvatab reiside kogumahtu umbes 28% võrra. „Viiruse taandumise taustal eeldame, et suve alguses kasvab linnadevaheline liikumine märgatavalt ning seetõttu loodame, et saame jätkata etapiviisilist väljumiste arvu suurendamist esimesel võimalusel,” ütles Roos.

Hoolimata mahu suurendamisest jääb siiski rohkem kui pool Lux Expressi bussipargist praegu veel ootama aktiivsemat bussireiside taastumist. Vastavalt reisijate hulgale lisab bussifirma järkjärgult reise juurde.