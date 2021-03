2021 trendid sisustusmaailmas

2021. aasta TOP 5 trendid aia- ning rõdusisustuse maailmas on selgeks tehtud! Üha rohkem koguvad populaarsust kõrgendatud aiapeenrad, erinevad metslilled ning väiksemate ruumide hubaseks muutmine.

Rõdu kui paradiis

Populaarsuse kasvutrendi on eriti jõudsalt märgata just tekstiilide maailmas. Sellele on hoo sisse andnud tekstiilitoodete välitingimustesse sobivaks muutmine. Märksõnadeks on lai värvivalik, kvaliteetsed materjalid ning suurepärane vastupidavus. Minnes toodete juurde, on üha rohkem märgata suuremõõtmelisi patju, mis sobivad suurepäraselt eri oludesse.

Tekstiil pole ka enam vaid mööbli kattematerjal, vaid pigem osa struktuurist. Võime kinnitada, et suured padjad ja erksad värvid sobivad väga hästi ka väiksematesse ruumidesse. Olgu selleks siis tuba, aed või rõdu. Ja kõige selle juures on padjad endiselt mugavad ning mõnusad kasutada.

Tekstiilide kõrval tõusevad esile taimed. Nende valikul on tark idee lähtuda ülejäänud sisekujundusest, ent teatud taimed on küllaltki turvaline valik pea kõikides oludes: bambus, eukalüpt, lavendel ning jasmiin. Kui kardad, et lilled ei pea vastu, on hea mõte valida kunsttaimed, mis kestavad aastaid ning on alati soovitud välimusega.





Mööbel nii sisse kui välja

Mõnusat äraolemist ei otsita enam vaid nelja seina vahelt. Võttes ette aiaruumi sisustamise, ära unusta maja interjööri ning eriti ruume, millel on otseühendus õueruumiga. Eesmärgiks on luua visuaalselt sujuvalt kulgev lahendus, kus aiaruum mõjub toa pikendusena.

Lihtne lahendus on õuemööbli välimuse klapitamine toas leiduvaga. Metallist mööbel võib imiteerida marmorit, puitu või ükskõik millist teist materjali. Selliselt on saavutatud nii vastupidavus, sobivus siseruumiga, looduslik välimus kui ilmastikukindlus. Aiamööbli eluiga aitab pikendada kvaliteetse aiamööbli katte kasutamine. Neid lihtsaid ent praktilisi tooteid leiab eri suurustes ja eri kujudes, olles lihtsaks viisiks, kuidas mööblit kaitsta.

Rahulikud ja neutraalsed toonid

Viimaste aastate trendi järgimine ei tähenda, et kõik peab olema kirev ja silmatorkav. Erksaid värve saab edukalt kombineerida teiste toonidega. Võtame näiteks halli värvi, mis on pikalt domineerinud just siseruumides. Tegu on visuaalselt atraktiivse värviga, mis liigub tasahilju aedadesse ning rõdudele. Seda neutraalset ja mahedat värvi saab kasutada pea igal pool – mööbel, vaip, põrand, sillutis, tulease. Võimalusi on lõputult!





Väikesed õuealad pole probleemiks

Tänapäeval on levinud väiksemad aiad või lausa rõduaiad. Nende sisustamisel tuleb teada, kuidas mida enda kasuks tööle panna. Väikestes ruumides sh aias on selleks nipiks ruumi visuaalne suurendamine. Aiapeeglid on garanteeritud lahenduseks, ent ka õigesti valitud mööbliga saab palju teha.

Kitsastesse oludesse sobivad väikesed rõdukomplektid ja mitmekülgsed moodulkomplektid. Nende abil saab kombineerida ideaalse lahenduse. Üldiselt võib öelda, et kindlate piiride ja vormidega esemed väldivad ruumi muutumist kolikambriks. Väga hästi toimib ka õhulise disainiga mööbel. Ja ei saa unustada multifunktsionaalseid lahendusi – padjakastid, kuhu saad peitu panna mööblitekstiili, padjad ning isegi väiksemad kokkupandavad toolid.





Naudi lihtsalt olemist

Meil kõigil on kasulik vahepeal aeg maha võtta. Ripptool, kus on mõnus istuda ja ümbritseva maailma kulgemist vaadata; võrkkiik kus teha kiire lõunauinak või hoopis raamatu lugemiseks sobilik kiiktool on head lisandid õueruumidesse. Kaks esimest, ripptool ning võrkkiiged, on Home4You valikus saadaval ka kahe inimese variandis. See tähendab, et saad lõõgastuda koos oma lähedasega.





Home4you pakub kõiki vajalikke tooteid, et sisustada oma koduhoov või rõdu täpselt selliselt, nagu oled unistanud. 2021. aasta trendid ja moevoolud on ainult abiks, et muuta sise- ja välisruumid kohaks, kus olemisest ei saa kunagi küllalt.