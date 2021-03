Elektrilevi ostab Läänemaal toimetava Imatra Elektri

Eesti suurim jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi omandab Imatra Elektri, mis pakub 25 000 kliendile energiateenuseid Lääne-Eestis ja Viimsis. Nii võrgu- kui ka elektriklientide ostutehingu jõustumiseks peab oma heakskiidu andma konkurentsiamet.

Poolte kokkuleppel avaldatakse tehingu hind pärast tehingu heakskiitmist konkurentsiameti poolt.

Enne koondumisloa väljastamist ja tehingu lõpuleviimist jätkub Imatra Elektri klientide jaoks kõik vanaviisi. Kui tulevikus peaks kaasnema muudatused elektrilepingutes või võrguteenusega seotud toimingutes, teavitab Elektrilevi sellest kliente aegsasti ette.

„Tehinguks tuli initsiatiiv Soome energiakontsernilt Imatran Seudun Sähkö, kes soovis Eesti ärist väljuda ja jätta see professionaalsetesse kätesse. Kuna see läks kokku meie sooviga jaotusvõrguäri laiendada, jõudsimegi kokkuleppele,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Imatra Eesti omanikfirma Imatran Seudun Sähkö juhatuse esimehe Ari Saukkoneni sõnul on ta rahul, et Elektrileviga jõuti kokkuleppele: “Elektrilevi on kõrgelt hinnatud ja kliendikeskne ettevõtte. Usume, et meie kliendid on edaspidi heades kätes.”

Ettevõtete ühendamisega astub Elektrilevi sammu edasi, et pakkuda Eestis veelgi parema hinna ja kvaliteedi suhtega võrguteenust. „Tänu võrkude kooshaldamisest, hangetest tekkivale sünergiale ja ressursside efektiivsele kasutamisele saame pikas plaanis pakkuda kõigi klientide jaoks hinnavõitu ja samal ajal parandada ka töökindlust,“ märkis Härm.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000. Eesti suuruselt kolmandal jaotusvõrguettevõttel Imatra Elektril on üle 25 000 kliendi. Ettevõte haldab ligi 3100 kilomeetrit elektriliine ja 1300 alajaama.

