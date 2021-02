Andrus Karnau: suur raha ja armas doping

Viimasel ajal paistab olevat nii, et mõne kuriteo puhul hukkamõistu polegi tunda. Et inimene on küll kohtus süüdi mõistetud, aga avalikkuse ees tajutakse teda endiselt ausa kodanikuna. Dopingu tarvitamisele kallutamine võib küll seaduse silmis olla karistatav, aga igapäevaelus on keemia võlukunsti tundvad inimesed justkui lugupidamist väärivad rehepapid, sest kuidas teisiti ikka MMi, EMi või MK kullad-hõbedad koju tulevad.

Selline tunne tuleb vägisi, kui lugeda viimaste päevade sõnasõda suusatajate dopingulugude pärast. Sport ei lähe kuidagi puhtamaks ega ausamaks, kui suusatajate dopinguskandaal maha vaikida.

Ettevõtja Heiti Hääl ütles intervjuus Kuku raadiole, et pole suuteline kontrollima seda, et tema toetatavad sportlased on puhtad. Hääl märkis, et ta usub, et tema toetatavad sportlased on dopingust priid, aga lisas, et kaalub toetuse lõpetamist, sest ajakirjandus on sponsoreile liiga teinud, kui on osutanud, et suusatajad said dopingu ostmiseks raha ettevõtja Toomas Annuselt.

Hääle etteheide ajakirjandusele kõlab, et sponsor pole süüdi, kui sportlane kasutab tema raha keelatud võtete jaoks. Sama motiiv kordub ettevõtja Oleg Grossi ja olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa suust. Need avaldused on tõukunud ettevõtja Toomas Annuse teatest, et ta lõpetab spordi rahastamise, sest ETV „Pealtnägija” seostas teda Mati Alaveri juhitud suusatajate dopingulooga.

Ükski ärimeestest ei ütle, et Eesti sport vajab puhastumist dopinguskandaalist. Või et Alaveri kohtutoimikus kirjeldatud dopinguainete eest tasumise skeem vajab selgitusi. Karel Tammjärv kirjeldas toimiku materjalides leiduval ülekuulamisel, et raha dopingu eest tasumiseks laekus Annuselt tema kontole. Kusjuures ta ei leppinud Annusega seda ise kokku, vaid raha liikumise korraldas ja sellega ringi käimist kontrollis Alaver.

Annus ja teised ärimehed otsustasid just „Pealtnägijat” rünnata, kuigi kui kedagi peaks „karistama”, siis Ekspress Grupi juriste ja ajakirjanik Tarmo Vahterit, kes käisid niikaua kohtuga kohut, kuni veel üks tükk Mati Alaveri toimikut õnnestus päevavalgele tirida. Ilma selleta istuksid spordisõbrad õndsas teadmatuses edasi.

Pole tõendeid selle kohta, et Annus oleks teadnud, et suusatajad ostsid tema raha eest keelatud aineid ja protseduure. See on nii, nagu ka see, et Alaveri toimiku materjalide põhjal ajalehtedes tehtud lood räägivad ühest mustemast peatükist Eesti spordiloos. Peale selle on tähelepanuta veel üks tõsiasi. Kui Eesti spordis liigub aastast 250 miljonit eurot, siis 500 000 eurot on summa, mille kadumist Eesti sport suuremat tähele ei pane. Annuse ettevõtete antud raha on 0,2 protsenti Eesti spordis käibivast rahast. Kui Heiti Hääle Alexela ettevõtete grupp võtab ka oma pool miljonit ära, on see ikkagi vaid 0,4 protsenti spordi rahastamisest. Nii et sport elab edasi, sest suurem osa rahast tuleb maksumaksjailt või lapsevanemailt. Küllap leidub ka jõukaid inimesi, kes on valmis ausat sporti toetama.

Kolumn on ilmunud Postimehes.