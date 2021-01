Ärileht: Haapsalu korter viis väikese kuurortlinna Eesti top3 tehingute hulka. Pärnu kaotas tiitli

Läinud aastal tõusis Haapsalu kalleima müüdud korteriga Eesti linnadest kolmandale kohale, möödudes isegi kuurortlinnast Pärnust, kirjutas Ärileht.

“Üle 300 000 euro maksva korterina oli see läinud aastal Haapsalus ainus nii kallilt müüdud objekt, aga Sadama 28 arenduses osteti veel üks korter ligi 300 000 euroga,” rääkis Haapsalu kinnisvaravahendaja, Karja Kinnisvara maakler Annely Sermat Ärilehele

Kõrgema hinnaklassi korterite ostjad on Eestist ning sageli ei osteta korterit elamiseks, vaid näiteks nädalalõppudel Haapsalus käimiseks ja suveperioodil elamiseks. Sermati sõnul on paljud ostjad Haapsaluga seotud: on Haapsalust pärit või on siit nende esivanemad. Kuid on ka neid, kellele linn on meeldima hakanud.