Läänemaal sõitis joobes mees vastu puud, mees viidi kopteriga haiglasse

Politsei sai täna kella 10.55 paiku teate liiklusõnnetusest Haapsalus Tanska külas, kus sõiduauto Mercedes-Benz roolis olnud 49-aastane mees sõitis teelt välja vastu puud. Mees sai õnnetuses viga ja PPA lennusalga kopter toimetas ta sündmuskohalt Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juhi Meelis Laurmanni sõnul selgitasid teatele reageerinud politseinikud sündmuskohal, et esmastel andmetel oli auto roolis olnud mees tarvitanud alkoholi. „Esialgseil andmeil lähenes Mercedes-Benzi roolis olnud joobetunnustega mees teel olnud kurvile liigsuure kiirusega ja kaotas sõiduki üle juhitavuse,“ rääkis Laurmann, kelle sõnul selgitab mehe võimaliku joobe suuruse ekspertiis ja õnnetuse asjaolusid menetlus.

49-aastane mees viibis autos koos koeraga, kelle politseinikud loomapäästegrupi kiirabile üle andsid. PPA lennusalga kopter toimetas mehe sündmuskohalt PERHi. Väliseid vigastusi politseinikud koeral ei märganud.

„Täna muutis õnnetusele reageerimise pisut keerulisemaks see, et väljakutse saabudes viibisime parasjagu treeninglennul. Üle aasta kestnud testiperiood on aga andnud piisavalt hea ettevalmistuse ja pärast kopteri kiiret tankimist ja meedikute pardalevõtmist suundusime sündmuskohale,“ rääkis PPA lennusalga lennutehnilise eskadrilli ülem Aleksandr Lamus. Nüüdseks on PPA lennusalga kopter reageerinud kolmele liiklusõnnetusele.

Sel aastal on Eestis juhtunud 761 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles on hukkunud 33 inimest. „Ma ei väsi rõhutamast, kui oluline on autojuhi, teiste sõidukis viibijate ja liiklejate turvalisuse jaoks see, et autojuht ei istuks rooli, kui ta on tarvitanud alkoholi. Enne autorooli istumist peab juht veenduma, et on kaine,“ ütles Laurmann.