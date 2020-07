Posti tänav saab transiittee korrastamise toetust

Haapsalus asuv Posti tänav saab riigilt transiittee korrastamise raha. Kokku said üle Eesti transiittee korrastamiseks raha 27 omavalitsust.

Lisaks transiitteede korrastamisele, jagas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium raha ka ettevõtlusega seotud teede korrastamisele. Selle alt sai Lääne-Nigula vald toetust, et korda teha Antsu ja Kõünnu-Allikmaa tee ning Lääneranna vald, et korrastada Vahesoo ja Suuresoo teed.

Millised summad omavalitsused teede korrastamiseks said, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium veel ei avaldanud. Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Taavi Audo põhjendas summade mitteütlemist sellega, et ka omavalitsused summasid veel ei tea – see saab teatavaks, kui vastav korraldus on allkirjastatud.

Kokku toetab ministeerium 96 tee ja tänava korrastamist 14,1 miljoni euro eest. Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ning ettevõtlusega seotud teedele 3,8 miljonit eurot.

Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Selle aasta märtsis said kohalikud omavalitsused juba 7 miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul.

„Kui otsisime võimalusi, et juba sel aastal suurendada ehitussektori töömahte, siis nägime kohe, et kohalike teede parandamine on üheks võimaluseks. Esmalt kavandasime lisarahastust 5 miljoni euro eest, kuid viimastel nädalatel võtsime ambitsioonikama suuna ning otsustasime jagada toetust omavalitsustelt laekunud kõigile kvalifitseerunud taotlustele, mis tõstis lisarahastuse 14 miljonini,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.