Haapsalu mees tappis eriti jõhkral moel oma 18aastase kassi

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner avaldas täna oma kodulehel videod, millel on näha, kuidas Haapsalus Räägu tänaval elav eakas mees uputab ja peksab haamriga oma kassi.

„Nädalake tagasi postitasin Facebooki ühe videoklipi ja palusin vaatajatel mõistatada, millega vanahärra nii pühendunult tegeleb. Õigus oli neil, kes arvasid, et tegu on tapmisega,” kirjutas Valner.

Võigas lugu juhtus juba kevadel aprillikuus, kuid politseisse tapmise tunnistajaks sattunud naabrimees alles nüüd. „Põhjus ikka seesama, mis tavaliselt – ei tahetud naabriga tülli minna,” selgitas Valner.

Loomakaitsjale saadetud kirjas kirjeldab kassitapja naaber, kuidas kõik juhtus.

„Lugu juhtus Räägu tänaval, Haapsalus ajaliselt juba 21.04.2020, kui kell 10:15 oli kuulda meeletut kisa, mis ei olnud üldse nagu kassi kisa. Meie koer läks hulluks ja jooksis naabriga külgneva aia äärde. Ei olnud saada aru, mis toimub. Toas olevad kassid kähisesid ja käisid turris karvaga toas ringi ning kõik loomad olid sellise imeliku käitumisega, mida polnud varem juhtunud.

Vaadates ringi märkasin naabrit toimetamas omas aias ja nagu videost näha, siis võttis ta oma lemmiklooma Miki sülle ja tõstis tünni, kus kastmisvesi ning hakkas kassi uputama. Sai küünistada ja kass võitles kõvasti kisa järgi, aga kuna ta ei uppunud, siis hakkas naaber haamriga teda taguma – 10 korda kokku.

Seejärel võttis vana värvinõuga kassi veest välja ja läks aia taha.”

„Ei taha naabritega olla riius, kuid kuna nende käitumine oli ikka nii võigas, siis piinas see asi mind,” selgitas naaber, miks ta kogu info Loomapäästegrupile edasi andis. „Me ei tea, millised mõrvarid tegelikult meie kõrval võivad elada ja kui metsikuid tegusid nad teevad,” lisas ta.

Vanahärra kassitapp jäi videole.

Loomapäästegrupp edastas politseile avalduse kriminaalasja algatamiseks 14. juulil, kuid pole seni vastust saanud. „Politsei on saanud avalduse ja otsustab menetluse alustamise või mittealustamise lähiajal,” ütles Lääne Elule Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.

„Keegi meist ei taha olla Miki nahas ja lahkuda siit elust inimese läbi, keda jäägitult usaldad. Meist keegi ei taha, et su parim sõber sind uputab ja seejärel haamriga pähe taguma hakkab. See kõik on nii vastik ja mul on väga kahju, et Miki viimased surmaeelsed mälupildid inimese reeturlikkusest ja julmusest just selliseid said,” ütles Valner.