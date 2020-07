USS valvab ameerika autosid

Kuigi ametlikult American Car Beauty Show’d ei toimu, toob Ameerika nädalavahetus Haapsallu sadu ameerika autosid koos seltskondadega, mistap palkas linnavalitsus korda pidama turvafirma.

„Arvata on, et sel nädalavahetusel tuleb Haapsallu ikkagi palju Ameerika autosid. Teada on ka, et selleks ajaks majutuskohtades tehtud broneeringuid tühistatud ei ole. Tahame olla kõigeks valmis, et linnas oleks kord tagatud,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

