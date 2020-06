Lihula tulistamises sai surma juhuslikult mööda sõitnud naine

Lihula tulistamises sai surma juhuslikult mööda sõitnud autos olnud naine, vigastada said ka tema mees ja kaks last, lapsed on praegu haiglas raskes seisus, selgus täna kell 10 alanud pressikonverentsil, kus jagasid selgitusi Lääne prefekt Kaido Kõplas ja Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm.

Lihula lähedal suvekodu omav 32aastane mees tulistas täna öösel Lihula tankla lähistel surnuks kaks inimest, kolm inimest sai viga, neist kaks on praegu haiglas raskes seisundis.

Lihula tulistamine sai alguse liiklusõnnetusest, mille põhjustas esialgsele infole tuginedes 32-aastane Subaruga sõitnud meesisik. Juhtum leidis aset Lihulas tankla juures 32-aastane mees lahkus sündmuskohalt ning sealt järgnes tema Subarule mootorrattur,

Õnnetuspaigalt lahkumisele järgnes tankla lähistel tulistamine. Esimeseks ohvriks kujunes mootorrattur, kes suri sündmuskohal saadud vigastustesse.

Samuti avas tulistaja tule ühe auto suunas, milles oli kokku neli inimest: mees, naine ja kaks väikest last. “See auto, mida tulistati, ilmselt sõitis sealt juhuslikult mööda,” lausus Kõplas.

Autos olnud naine suri saadud vigastustesse. Mees ja kaks last said viga ning nad on praegu meedikute hoole all. “Teame, et tulistamisel pihta saanud täiskasvanud on lubatud kodusele ravile, lapsed on raskes seisus haiglas ravil,” ütles Kõplas.

Kinnitamata andmetel suri saadud vigastustesse üle 50-aastane kohalik apteegipidaja ning autos viibis temast mõned aastad vanem abikaasa, lisaks istusid autos nende lapselapsed.

Kõplase sõnul oli öösel kohapeal üle 50 politseiametniku. Kiirreageerimisüksus jõudis kohale 45 minutiga. “Politsei piiras relvaga liikuva inimese ümber ja toimus tulevahtus poltseinikega, üks politseinik sai pihta kiivrile ja vigastatud ta pole,” ütles Kõplas.

Juhtivprokurör Kristine Tamm selgitas, et kinni peetud mehele esitatakse kahtlustus mõrvas. “Toimunu on kogukonda šokeeriv. Esmaseid uurimistoiminguid viiakse läbi neil minutitel ning teeme omalt poolt kõik, et sündmuste asjaolud võimalikult kiiresti välja selgitada.”

“Selle inimese (tulistaja) suvekodu on seal lähedal, kuid ta elab ja töötab Tallinnas,” lausus Kõplas. 32-aastasel mehel on kehtiv relvaluba. “Saame täna öelda, et inimene oli tarvitanud alkoholi, aga eksperdid teevad kindlaks, kui suur joove tal oli.”

“See inimene on olnud seadusega pahkusis,” ütles Tamm.