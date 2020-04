Haapsalu õpilasfirma on Eesti parimate õpilasfirmade seas

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilasfirma „Millestki-Midagi” jõudis Eesti parima õpilasfirma võistlusel võistlusel finaali. Finaali pääses 445 õpilasfirmast 24.

Õpilasfirma „Millestki-Midagi” toodab ülejääkidest sisustuselemente: teadetetahvleid, küünlajalgu, tumbasid jms. Veebruaris said nad Rock al Mare keskuses peetud Eesti õpilasfirmade laadal kõige keskkonnasõbralikuma õpilasfirma eripreemia.

Õpilasfirmas tegutsevad Birgitta Vare, Erko Puskar, Andro Kalamees ja Marko Suitsberg, noori juhendab õpetaja Imbi Raudkivi.

Kolmapäeval, 29. aprillil toimuv lõppvoor ja auhinnagala on täies ulatuses veebipõhine ning võitja selgitamiseks tuleb ettevõtetel läbida erandkorras kaks vooru – aruanded ja vestlus žüriiga. Tavapäraselt on võistluse oluliseks osaks olnud ka stendivoor ja lavaesinemised.

Lisaks aasta parimale õpilasfirmale selguvad galal ka JA Eesti aasta ettevõtlusõpetaja, JA Eesti aasta mentori ning vägeva vilistlase autasude saajad. „See on samuti väga oluline osa meie võistlusest, sest just tänu suurepärastele õpetajatele ja mentoritele on meie õpilasfirmad nii edukad olnud,“ märkis Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor.

Oma lemmikule saab hääle anda 29. Aprilli kella 16ni siin. Nutiseadmega saab lingi avada siit.

Finaalis on kokku 24 õpilasfirmat, kes esindavad koole üle terve Eesti. Kui Tallinna koolidest on kokku 9 õpilasfirmat, siis võistlustules on õpilasfirmad ka näiteks Põltsamaalt, Kiilist, Haapsalust, Võrust, Põlvast ja mujalt. Hugo Treffneri Gümnaasiumist on finaali pääsenud tervelt kolm noorte ettevõtet.

Õpilasfirmade pakutavate toodete ja teenuste hulka kuuluvad näiteks hambapesutabletid, erinevad taaskasutatud moetooted, juhtmevaba lamp, rahvamuusika ansambel ja palju muud.