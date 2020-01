Anne-Mari Pender elust maakera kuklapoolel: uidas ma sinna jäin

Teadsin alati, et soovin mõnda aega välismaal elada, aga maakera kuklapoolele ei olnud mõtteski minna. 2015. aastal töötasin Eesti keskkonnauuringute keskuses vanemkeemikuna ja olin just saanud magistrikraadi loodusteadustes, kui otsustasin, et nüüd on aeg maailma avastada. Otsusele aitas kaasa see, et mu parim sõbranna Aleksandra oli kaks aastat varem Sydneysse läinud ja otsustanud sinna jääda. Paar kuud tegin internetis eeltööd ja lennupiletid saidki ostetud. Sydneysse jõudsin 2015. aasta detsembris, kõige kuumemal ajal, kui keskmine õhutemperatuur oli 25 kraadi.

Esimesed jõulud võtsin vastu sõprade keskel kuulsal Bondi rannal piknikku pidades. Surfarid möllasid lainetes jõuluvanakostüümides, inimesed pikutasid liival päkapikumütsidega. Ilm on ka üheks põhjuseks, miks päikeseküllane Sydney on nii paljudele meeltmööda. Pehmed talved ja soojad suved on siin väljas olemiseks ideaalsed. Sydneylased just seda teevad – veedavad suurema osa oma vabast ajast surfates, grillides, piknikku pidades, matkates ja õues sporti tehes.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!