Eda Pauksoni suur horoskoop – valge roti aasta

Mida on kaheteistkümnel tähemärgil uut, head ja veidi vähem head oodata algavalt Valge Roti aastalt, annab meile teada Edda Pauksoni koostatud 2020. aasta horoskoop.

Jäär

Jäära jaoks tuleb aktiivne aasta, kus tähelepanu keskmes on töö ja karjäär. Teil on head võimalused eneseteostuseks ja eesmärkide poole rühkimiseks. Paratamatult tuleb ette ka esialgsete plaanide korrigeerimist. Võite korraga tunda, et töö on muutunud rutiinseks. Võimalik, et kaotate senise teenistuse ja tuleb otsida uusi võimalusi, õpite juurde uue eriala või täiendate end muul moel. Pingutused ei jää asjatuks: tõenäoliselt leiate aasta jooksul huvitava ja tasuva töökoha. Võite saada ootamatu pakkumise, millest tuleks pikema kõhkluseta kinni haarata. Valikuvõimalusi jätkub, olge vaid õigel ajal õiges kohas ja valmis tegutsema. Kohavalikul võivad tekkida ka vääritimõistmised ja pole välistatud, et kogete keelepeksu ja kadedust inimeste poolt, keda olete senini sõbraks pidanud.

Rahalised seisud on muutlikud. Põhjus on selles, et te ei oska sel aastal oma rahaasju korraldada. Kipute vahel mõtlematult raiskama ja mõnel muul hetkel hoopis põhjusetult koonerdama. Samas võib teile ootamatult sisse tulla suurem summa, olgu siis läbi äritehingute või hoopis lotovõidu näol. Igal juhul on mõistlik oma kulutused kontrolli all hoida.

Läbisaamine kodustega on mõistev ja hooliv. Tekib soov ja võimalus esivanematelt saadud vanavara väärtustada või korrastada päranduseks saadud talukohta. Seda muidugi juhul, kui teil töö kõrvalt piisavalt aega jääb. Võimalik, et soetate sel aastal kinnisvara, mis võib aga tekitada pingeid lähisugulastega.

Suhted elukaaslasega on rahulikud ja kindlad, omavahelises läbisaamises leidub nii kirge kui ka romantikat. Kõike, mis teeb kooselu nauditavaks, suudate pakkuda ka oma partnerile. Kallimalt vastu saadud armurõõmud ületavad kaugelt teie kõige julgemadki ootused. Kui olete üksik, võib saatus teile naeratada, viies teid kokku meeldiva kaaslasega, seda eriti oktoobris või novembris.

Suhted lastega on varasemaga võrreldes oluliselt tihedamad ja on tõenäoline, et toetate nende õpinguid rahaliselt. Teil on piisavalt energiat ja pealehakkamist, oskate neid täiskasvanud sõbra positsioonilt nõustada. Noore Jäära perre võib sel aastal sündida ka lapsuke.

Sel aastal võib endast märku anda mõni kroonilise iseloomuga terviseprobleem, mis sedapuhku nõuab ilmselt pikemaajalist ravi. Hoidke oma tervisel silm peal, hoiduge ületöötamisest ja õppige ära, kuidas puhata.

Sõnn

Sõnni aasta tõotab tulla huvitav ja vaheldusrikas. Olete koostanud endale hoolikalt läbimõeldud tulevikukava, mida olete senini kiivalt enda teada hoidnud. Soovite elus üsna paljut korrigeerida ja uuendada, üllatades oma kodakondseid julgete plaanidega. Suurelt unistades ja targalt tegutsedes võite olla väga edukas.

Teil võib tekkida soov õppida midagi sootuks erilist, isegi kui olete jõudnud juba keskikka. Õpinguid alustades on teie vaim värske ja eesmärk sihikul. Julge pealehakkamine võib garanteerida tänapäeval kaugelt rohkem kui pool võitu.

Rahaasjust rääkimist Sõnn pigem väldib, kuna tunneb eelnevate aastate keerukate aegade taustal teatavat ebakindlust. Kahtlused on tegelikult põhjendamatud, kuna sel aastal rahasektoris häirivad planeedimõjud puuduvad. Vägagi võimalik, et otsustate aasta esimesel poolel soetada kinnisvara, mille korrastamine võib teilt neelata kenakese summa.

Kuna olete sel aastal nooruslikust energiast pakatamas, võib aasta jooksul ette tulla suisa mitmeid töökohavahetusi. Seda põhjusel, et olete maksimaalselt pühendunud oma unistuste elluviimisele. Muudatusi võib ette tulla ka muudes eluvaldkondades. Reisimist tuleb ilmselt üksjagu ja need pole ainult puhkusereisid.

Kodune elu kulgeb rahulikus rütmis. Suhted laste ja vanematega on head. Tõenäoliselt võite ette võtta remondi või suisa juurdeehituse. Hea lapsena abistate meelsasti oma vanemaid, kuid oma lastele ei pööra te eriti suurt tähelepanu. Pigem jälgite kõrvalt, kuidas nad ise hakkama saavad. Mõnikord kipute siiski oma arvamust peale suruma, mis võib tuua konflikte, eriti kui lapsed on teismeeas. Kui aga lapsed on väikesed, olete loomulikult väga hooliv ja armastav.

Abielu muutub senisega võrreldes oluliselt tundeküllasemaks ja huvitavamaks. Kooselus puhuvad värsked tuuled, ka lühiajaline eemalolek äratab teis sooje tundeid. Oskate väärtustada teineteise olemasolu ja koos veedetud aega. Väljendate julgemalt oma mõtteid ja soove, kuid kooselu arendamiseks on veel ikkagi jäänud arenguruumi. Kui olete üksik, võite leida partneri novembris või detsembris. Kui kooselu on muutunud rutiinseks ja omavaheline läbisaamine jahedaks, ei kõhkle te pikalt ja asute uue partneri otsingutele.

Tervis on suhteliselt vastuvõtlik kergematele külmetustele. Eriti tundlikud on kurk ja häälepaelad. Kui te veel tervisespordiga ei tegele, oleks päris soodne aeg sellega nüüd algust teha.

Kaksikud

Sel aastal kulgeb teie elu tõusujoones, kuigi ilma suuremate muudatusteta, kui te just ise neid teha ei kavatse. Küll aga võib ette tulla õpinguid, võimalik et koguni piiri taga. Õpingud välisriikides võivad teid kokku viia rahvusvaheliste projektide ja innustava tööpakkumisega, millest loobumine poleks kindlasti mõistlik tegu. Enam võimalusi selleks on jaanuaris ja veebruaris. Mais või juunis võib teil aga tekkida erimeelsusi või koguni konflikte oma praeguse tööandjaga. Sellisel juhul võib teil ees seista sunnitud töökoha vahetus. Siinkohal oleks mõistlik hoolikalt jälgida, et te sarnasesse olukorda ei satuks.

Muretsemiseks siiski põhjust pole, sest uus amet otsib teid ise üles, ilma et te selleks midagigi tegema peaksite. Pakkumisi võib tulla niivõrd hulgaliselt, et seisate päris keeruka valiku ees. Olge siis hoolikas, et hiljem juba tehtud valikut kahetsema ei peaks. Aasta viimasel kuul jõuate ilmselt tõdemuseni, et teie ametialane elu on olnud väga värvikas, millest vahel paraku ka karm õppetund läbi kumama jääb.

Rahaline seis sel aastal ilmselt paraneb. Võimalikud on kinnisvaratehingud, hakkate olemasolevat vaba raha investeerima. Oskate oma rahaasju hästi planeerida ja kapitali kasvatada, eriti maikuus. August on parim aeg äritehinguteks, teil on piisavalt kogemusi ja teadmisi, kuidas rahamaalimas asjad käima peaks. Sellegipoolest ei teeks halba pidada veidi nõu mõne usaldusväärse sõbraga.

Nüüdsest jääb teil enam aega endale. Eriti hea aeg tegutseda koduste heaks on augustis ja oktoobris – sel ajal on soodne teha muudatusi, välistatud pole ka kodu vahetus. Ümberkorralduste generaatoriks olete kõik koos, kogu perega. Tulemus on igal juhul suurepärane, kuid vaadake, et te kõiki loorbereid endale ei lõika, tunnustage ikka teisi asjaosalisi ka ja teie pereasjad saavad olema veelgi paremas korras.

Armusuhetes tunnetate soovi enama kirglikkuse järele. Püüate olukorda parandada, kuid kipute sellega paratamatult veidi üle pingutama.

Reise võib ette tulla päris palju ja enamasti eelistate reisida üksi, olles valmis uute tutvuste loomiseks. Tööreisid õnnestuvad suurepäraselt, omandatud väärtuslikud kogemused tõstavad teie prestiiži Eestisse naasmisel. See omakorda aga annab teile enesekindlust alustada uute projektidega. Võib juhtuda, et elu viib teid kokku sootuks uue valdkonnaga. Osalete organisatsioonide töös, mis tegutsevad laste heaolu nimel, teile saab lähedasemaks heategevus.

Hoolimata kiirest elutempost jääb teil mahti osaleda ka kultuurisündmustel, korraldada matku või osaleda piknikul.

Tervis võib olla muutlik. Arukas oleks osaleda sõeluuringutes, kasutades ära pakutavad võimalused. Olete tavalisest vastuvõtlikum nakkustele, eriti jaanuarikuus. Vaktsineerimisele tasuks tõsiselt mõelda, eriti kuna liigute senisest enam maailmas ringi.

21. juunil kell 0.45 liigub algab suvi.

Vähk

Aasta kujuneb teile edukaks, varasemad pingutused eesmärgi nimel hakkavad nüüd vilja kandma. Üllatuslikult võib tulla ka uusi väljakutseid ja ametikõrgendustki. Samas teete ka ise julgeid otsuseid, eriti kui töötate sotsiaalsfääris. Ärge peljake sel aastal muudatuste tegemist. Võite saada head nõu sõpradelt või kujuneb mõni ootamatu pakkumine püsivaks koostööks.

Palgas te ilmselt võidate, samas muretsete endiselt oma säästude pärast ka siis, kui see on põhjendamatu hirm. Oskate kenasti olemasolevaga toime tulla ja samas märkimisväärse summa kõrvale panna. Soovi korral leiate kerge vaevaga lisatöö või ajutise tööotsa, mille eest teile korralikult makstakse. Raha lausa armastab teid sel aastal.

Romantilised suhted, aga ka kooselu on kevadkuudel ideaalilähedased. Elu kulgeb stabiilselt armastuse tähe all ja truudus pole sugugi juhuse puudus. Moodustate kaaslasega terviku. Kui ongi mingeid erimeelsusi olnud, siis sel aastal lahenevad need igal juhul. Tulevikku planeerides peate oluliseks, et saaksite võimalikult palju reisida ja maailma avastada. Kui olete üksik, viib saatus teid kokku hingesugulasega, kellest võib saada hea kaaslane väga pikaks ajaks. Elul võib teile varuks olla ka üllatus – ühest sõprusest võib välja kasvada armastus, kui suudate oma ego vaos hoida.

Olete senisest tööelust, mis nõuab pidevat liikumist, mõneks ajaks tüdinenud. Hotellidele eelistate pigem koduseinu. Suhted kodustega, eriti vanematega, on teile üliolulised. Kodu on selles kiirustavas maailmas teie tagala, seetõttu võtate enda südameasjaks, et pereliikmetel oleks turvaline ja mõnus olla. Arvestate üksteise soovide ja iseloomuga. Võtate aasta jooksul ette nii mõnegi muudatuse, et teha kodu veelgi paremaks – seda peamiselt juulis-augustis.

Tervis on kogu aasta vältel hea. Pisimagi tõveilmingu tekkimisel pöördute kohe meedikute poole. Aasta alguses teid kimbutanud põletikuline protsess võib aga vajada tõsisemat ravi.

Lõvi

Aasta kujuneb erakordselt huvitavaks ja sel on teie jaoks märgiline tähendus. Teil on hulgaliselt uusi ideid ja jagub ka julgust nende elluviimiseks. Otsite uusi väljakutseid, eriti kui olemasolev töökoht ei paku teile piisavalt pinget ja eneseväljendust. Olete avatud erinevatele pakkumistele – seda isegi juhul kui peate midagi juurde õppima või olete sunnitud lausa uue elukutse omandama.

Märtsist kuni maikuuni võib teile tulla mitmeid uusi pakkumisi. Suhetes töökaaslastega olete vaba ja sundimatu, kuid teid kimbutab liialt kõrge enesehinnang. Tulemused oleks märksa paremad, kui arvestaksite ka kolleegide tehtud panusega ja oleksite seda valmis ka tunnustama. Kui olete ettevõtte juht, oskate firma turuväärtust kasvatada, omades suurepärast ärivaistu ja olles avatud uuendustele.

Kui peaksite töötama tervishoiuasutuses, on edu garanteeritud. Võite saada ka rahvusvahelise mainega töökoha, mis annab teile motivatsiooni pikaks ajaks. Kauaoodatud võimalus teadustööks võib aga vaid võimaluseks jäädagi, kui hakkate otsima põhjendusi selle edasilükkamiseks. Arvestage, teist sellist võimalust teile niipea ei pakuta – kui üldse. Niisiis – tööle!

Rahadega saate suurepäraselt hakkama, kuid ettevaatlik tuleks siiski olla liigsete kulutuste osas. Investeerimisvõimalusi leiate kerge vaevaga, kuid vältida tuleks liigse riskiga seotud otsuseid. Kui avastate tehingu detailides mingigi ebakõla, tuleks tehingust pigem loobuda. Olenemata teie elukutsest on teil kogu aasta vältel korralik sissetulek. Tõus karjääriredelil sõltub pigem teie vallatavast informatsioonist kui isikuomadustest.

Kodune elu on rahulik, kipute veidi teistele oma tahtmist peale suruma, sellest ka konfliktide oht. Mõnevõrra muret valmistab vanemate tervis, kuid paraku pole teie võimuses nende probleeme lahendada. Küll aga võite neile pakkuda meeldivaid hetki.

Isiklik elu kulgeb pigem jahedas kooseksisteerimise vormis. Kui asi liialt häirivaks kujuneb, on ehk õigem vinduma läinud suhe lõpetada, minnes edasi teadmisega, et aeg kõik haavad parandab. Elage ise ja laske teistel elada, pöörake oma elus uus lehekülg sügisel, just lehtede langemise ajal.

Lastega näitate üles põhjendamatut rangust ja lükkate nad sellise suhtumisega endast kaugemale. Aga kui nad abi vajavad, olete kohe valmis neid toetama. Teile meeldib nendega koos midagi vahvat ette võtta. Paraku juhtub see vaid siis, kui teil on selleks tuju või olete tööalaselt midagi suurt korda saatnud. Kui olete üksik, tekib ilmselt ilus armusuhe mõne endise töökaaslasega või sõbralik lähedus praeguse kolleegiga.

Tervis kipub olema muutlik ja vajab aeg-ajalt veidi kõpitsemist. Võtke enda jaoks aega, lubage ka vaimule puhkust. Terviseprobleemid paranevad ootamatult hästi isegi juhul, kui olete sunnitud operatsioonile minema.

Neitsi

Aasta kujuneb keeruliseks ja kiireks, seda nii töös kui ka eraelus. Oodata on mitmeid olulisi muutusi. Rutiinseks muutunud töö ei motiveeri teid endast parimat andma ja see tekitab lahkhelisid töö juures. Tõenäoliselt ootab teid ees mitmeid töökoha vahetusi ja see teeb teid närviliseks. Võib tekkida isegi olukord, et olete ajutiselt töötu. Masenduseks siiski põhjust pole, asi pole lootusetu. Kui mitte varem, siis hiljemalt aasta lõpukuudel leiate endale tasuva ja meelepärase töökoha.

Rahaline seis on rahuldav, kuid võite olla mures, et teil pole piisavalt ressursse mustadeks päevadeks. Samas pole olukord nii raske, kui teile esmapilgul tundub, pabistamiseks põhjust pole. Mõnel puhul võib raha ise teie juurde tulla, olgu selleks siis pärandus, loteriivõit või õnnestunud müügitehing. Lisaks võib teil olla peale palgatöö ka muid sissetulekuallikaid, eriti septembris, oktoobris ja novembris.

Isiklikus elus oleks kõik justkui kenasti, kuid kohustuste koorem kipub lühendama nii teie uneaega kui ka neid kordi, mil kallimat kaisutada jõuate. Püüdke mitte tööd koju kaasa võtta ja uskuge – elu omandab hoobilt märksa elamisväärsema varjundi. Kui teil on varasemast õhus mingid pinged, siis sel aastal on võimalik need lahendada. Kui olete üksik, võib kevadkuudel teie ellu tulla uus romantiline suhe.

Vanad sõbrad on teie tutvusringist eemaldunud ja samas ka teie neist. See teeb teid kurvaks ja tekitab masendust. Võtke seda kui aja märki, milles pole mõtet kedagi süüdistada. On saabunud aeg värskendada tutvusi ja luua uusi, kohtuda huvitavate inimestega, kellega teil on sarnane maailmavaade, naljasoon ja ühine hobi. Sobivuse korral võib põgus tutvus aja jooksul ka sõpruseks kujuneda. Meeleolu tõstab mõningate muudatuste tegemine iseenda juures, alustada võiks näiteks soengust. Ka garderoobi värskendus kuluks kindlasti ära.

Sel aastal olete seadnud endale ülesandeks tegeleda aktiivsemalt oma lastega. Hoiate end kursis nende õpingutega, olles valmis neid aitama tähtsamateks arvestusteks, eksamiks või kontrolltööks valmistumisel. Jälgite ka laste kehalist aktiivsust.

Tervis peab aasta jooksul kenasti vastu, kui jätta märkimata kergemad külmetushaigused. See ei tähenda, et kurguvalu või nohu peaks tähelepanuta jätma. Hoidke jalad soojas ja pea selge ning võitegi eduka aasta üle tervena rõõmu tunda.

22. septembril kell 16.32 algab sügis.

Kaalud

Üldjoones võib öelda, et aasta kujuneb harmooniliseks. Kõik, mida ette võtate, sujub just nii, nagu ootate. Töö juures on kõik hästi: teie suhted töökaaslastega on väga head ja palk ei anna ka nurisemiseks vähimatki põhjust. Töökoha vahetust te sel aastal ei planeeri. See aga ei tähenda, et seda ei võiks juhtuda. Parema võimaluse tekkimisel olete varmas otsust langetama, kusjuures pakkumisi tuleb teile ootamatult. Need lausa kukuvad teile sülle ja on paljuski paremad kui praegune töökoht.

Rahaliselt on samuti kõik hästi ning muretsemiseks mingit põhjust pole, isegi kui olete otsustanud oma elujärje parandamiseks endale midagi suuremat lubada. Töötasu võib tõusta, mis kindlustab veelgi teie igakuist sissetulekut ja ühtlasi ka kindlustunnet homse päeva ees. Võimalusel tuleks hoiduda raha laenamisest ja laenuks andmisest, seda ükskõik millistel tingimustel. Võiksite õnne proovida ka loteriis.

Suhted partneriga on sõbralikud, pereelu sujub kenasti. Vahel võite tunda ehk teatavat leigust armuelus, kuid olete liialt mugav, et selle muutmiseks midagi ette võtta. Poole ööni arvutiekraani taga istumine on ka teatavas mõttes petmine. Mõelge sellele enne, kui on hilja. Kui olete aga kaaslase otsinguil, olete aktiivne tegutseja. Püüdlused viivad ka sihile, kohtute teile sobiva inimesega, millest võib mõne aja möödudes armusuhe kujuneda.

Laste ja kodustega on suhted väga head. Tegelete nendega meelsasti, abistate neid vajadusel ja elate üle isegi nende kapriisid. Kaunistate kodu ja aeda, nagu see Kaaludele omane on. Naudite kõike ilusat, mida ümbritsev teile pakkuda otsustab.

Kui te oma tervist lausa proovile ei pane, ei tohiks teil millegi üle kurtmiseks põhjust olla.

Toitumisele võiks siiski tähelepanu pöörata ja maiustamist tuleks piirata isegi juhul, kui teil kehakaaluga probleeme pole. Alkoholiga sõprust pidada pole mõistlik, varem või hiljem reedab ta teid.

Skorpion

Skorpioni aasta kipub tulema küllaltki pingeline, sest läbisaamine töökaaslastega pole just parim. Kipute sageli teistele halvasti ütlema ja oma nõudmisi peale suruma. Need konfliktid võivad teile isegi töökoha maksma minna, kuid õnneks leiate vajadusel kerge vaevaga uue ameti, eriti augustis või septembris. Võite ka igasuguste probleemide puudumisel töökohta vahetada, seda põhjusel, et uus tundub teile tasuvam ja perspektiivikam.

Rahalised seisud kipuvad hoolimata pingutustest olema küllaltki vahelduvad ja võib tekkida olukordi, kui peate tõsiselt nuputama, kust oleks võimalik lisa teenida. Sobivam aeg rahalise seisu parandamiseks on jaanuaris või detsembris. Nendel kuudel võite õnne proovida ka loteriis. Investeeringuteks pole see aasta just parimate mõjudega. Kui vähegi võimalik, vältige sel aastal pangalaenu võtmist. Samuti püüdke vältida autoliisinguid ja pere reliikviate rahaks tegemist. Varuge kannatust ja näidake üles leplikku meelt, kuigi see nõuab teilt omajagu pingutust. Raha jõuab lõpuks teieni sealt, kust te seda oodatagi ei oska.

Partnerlussuhted kipuvad samuti olema küllaltki pingelised. Tuleb ette sõnelusi ja arveteklaarimisi. Nende impulsside ajel suhte katkestamine pole kindlasti tark mõte, sest hea tahtmise korral on leppimine kindlasti võimalik, eriti märtsis ja aprillis. Sel aastal olete romantiline ja tänu sisemisele headusele suudate tegelikult andestada partnerile tema pahed. Olgu siis asi ülekaalua, halbades harjumustes, õllelembuses või hobis, mis nõuab palju aega ja raha. Tegemist on ju ikkagi inimesega, kelle olete ise enda kõrvale valinud, järelikult on temas rohkem teie jaoks meeldivaid kui ebameeldivaid omadusi. Võimendage esimesi ja püüdke mitte liiga suurt tähelepanu pöörata teistele.

Üksikud Skorpionid võivad ootamatult saada tuttavaks inimesega, kellega teda näiliselt miski ei seo. Üllatuslik kohtumine võib leida aset kus iganes – kinos, toidupoes, ühissõidukis või lihtsalt tänaval teineteist kogemata riivates. On kohe selge, et olete kohtunud väga erilise inimesega, kelle jaoks ka teie olete eriline. Hoidke meeled avatud ja laske saatusel ennast juhtida, tõenäoliselt toob see teieni suure armastuse.

Lastega tegelemine avardab teie maailma, olete rõõmsameelsem ja hoolivam. Mõistate üksteist hästi, jagate rõõme ja muresid. Tekkinud probleemid räägite kenasti selgeks. Kui peaksite juhtumisi töötama lasteasutuses, kujuneb aasta teile väga sisukaks.

Kodune elu kulgeb rahulikus rütmis, eriti kui kavatsete midagi muuta või vajab elamine mõningast remonti või sättimist. Olete väga kodulembene, soovite veeta võimalikult palu aega koduste seltsis.

Tervis on igati hea, soodne aeg alustada tervisespordiga, kui te seda juba muidugi teinud pole. Hoiduge ülepingest ja tuleb arvestada ka oma vanusega, eriti kui teil on kalduvus kõrgele vererõhule ja süda kipub endast märku andma.

Ambur

Ambureid ootab aktiivne ja mitmes mõttes meeldiv aasta. Olete rahul oma tööga, kuigi teil on tööl küllaltki kiired ajad. Mitmed suuremahulised projektid on just lõpuleviimise ootuses. Kuna olete tavalisest kohusetundlikum, sujub kõik ootuspäraselt. Tõenäoliselt võite saada ametikõrgendust, sest olete jäänud truuks oma põhimõtetele. Aasta keskel võite leida endale mõne põnevama töökoha, mis jääb teie ellu pikaks ajaks. Kui peaksitegi olema töötu, siis sel aastal leiate enda jaoks kindlasti midagi sobivat, eriti septembris või oktoobris. Ka õpingud ja enesetäiendus võivad sel aastal kõne alla tulla. Kui olete tegev poliitikas, saadab teid edu töösuhetes, käitute vabalt ja sundimatult.

Teie isiklik eelarve püsib kenasti tasakaalus, oskate suurepäraselt planeerida oma väljaminekuid. Tõenäoliselt tõuseb ka teie palk aasta jooksul märgatavalt. Ka lisasissetulekud kujunevad arvestatavateks. Samas tekib teil ridamisi ahvatlusi raha paigutamiseks. Pidage meeles – kõik pole kuld mis hiilgab. Mõelge hoolikalt enne järgmist investeeringut, on teil ikka seda tingimata tarvis.

Partnerlussuhted on head, kooselus leidub uusi nüansse ja olete sellega väga rahul. Kui teil aga tõepoolest tekib soov senises kooselus midagi muuta, oskate seda teha sõbralikult, ilma vaenu kiskumata. Suhete klaarimist võib ette tulla aprillis või mais.

Kui Ambur on üksik, leiab ta tõenäoliselt endale kevadel kaaslase, kellega koos kogetakse romantikat ja hall argipäev saab tublisti värvi juurde.

Teie kodune elu ja suhted vanemate ning sugulastega on igati normaalsed. Ilmselt muudate sel aastal midagi oma kodu juures, kas remondite või ehitate. Selle tingib pigem eluline vajadus. Aasta esimestel kuudel võib tekkida tõsiseltvõetav võimalus soetada uus kodu, et oluliselt parandada pere seniseid elutingimusi.

Tervis on igati korras, kui suudate hoiduda ületöötamisest. Võib esineda olmetraumasid, samuti väiksemaid vigastusi kas vabaaja üritustel osaledes või reisil olles. Seega – ettevaatlikkus ei tee kunagi halba.

21. detsembril kell 12.03 algab talv.

Kaljukits

Teid on ootamas tõeliselt sujuv aasta. Olete aktiivne, töökas ja teie ettevõtmised on edukad. Teile omane kohusetundlikkus ja muud head omadused ei jää teenitud tasuta. Teid võib oodata ametikõrgendus, kuid päris kindlasti tõuseb sel aastal oluliselt teie ühiskondlik aktiivsus. Olete kõigile uutele väljakutsetele avatud ja saavutamas tippvormi. Kui teil peaks olema soov muuta töökohta, on see huvitavama väljakutse olemasolul täiesti reaalne, eriti veebruaris või mais.

Sel aastal on tõenäoliselt tavalisest enam ametireise, sealhulgas riikidesse, mis on teil sihikul olnud juba mõnda aega. Aasta võib tuua võimaluse luua ka päris oma ettevõte.

Rahaline olukord on stabiilne, et mitte öelda hea. Tõenäoliselt tõusevad teie sissetulekud ja on võimalik, et otsustate osa sellest investeerida. Kui olukord peaks nõudma, oskate olla säästlik ja vajadusel mõnda aega ka vähemaga toime tulla.

Kodused suhted on pingevabad ja veedate meelsasti koos aega. Endiselt on teie jaoks tähtsad teie vanemad, keda meelsasti abistate, kui nad seda vajavad. Tegelete koos elukaaslasega oma kodu sättimisega ja tõenäoliselt teete oma senises elus mõningaid ümberkorraldusi. Kui teil ongi mingeid lahkhelisid, siis sel aastal leiavad need kindlasti lahenduse.

Veedate koos lastega palju aega ja saavutate hea läbisaamise, eriti kui nad on murdeealised. Lapsed võivad arvestada teie toetusega nende püüdlustes, eeldusel et seda vajalikuks peate.

Lõbustustel ja meelelahutusel on teie elus mõnevõrra suurem osakaal kui varemalt. Teie suhtlusring laieneb, leiate endale uusi sõpru, kes on teie isiksusest vägagi huvitatud. Usaldage neid, kuid ärge kaotage valvsust. Eksisteerib mõningane oht, et teid võidakse ära kasutada nii peenelt, et te ei oska seda kahtlustadagi.

Tervislike eluviiside ja piisava hoolimise korral oma tervisest ei tohiks teil sel aastal mingeid muresid ette tulla. On mõningane oht liigsöömisest tingitud kehakaalu tõusule. Võimalik, et otsustate hakata tegelema tervisespordiga. Kui teil peaks muret tegema mõni varasem kroonilise iseloomuga tervisehäda, siis sel aastal annab ravi üllatavalt häid tulemusi. Ettevaatlik tuleks olla raskuste tõstmisel, arvestage oma vanusega. Hoidke oma selga ja põlvi.

Veevalaja

Aasta tõotab tulla küllaltki vaheldusrikas, et mitte öelda ärev. Mingil hetkel sujub kõik suurepäraselt, järgmisel aga kisub kiiva. Asjade planeerimine osutub väljakutseks, sest iial ei oska arvata, milliseks kujuneb järgnev hetk. Veevalaja ei tohiks hakata mõtlematult muudatusi tegema. Eriti tundlikud on töö ja karjääriga seotud valdkonnad.

Võite olla tüdinud oma praegusest tööst ja üritate seda millegi põnevamaga asendada. Püüdke eelnevalt kellegagi nõu pidada. Karjäär võib kujuneda edukaks, kui suudate säilitada tasakaalukuse. Viimane võib tavapärasest keerukam olla augustis ja novembris. Ka konfliktid töökaaslastega pole harukordsed.

Rahaasjad on teil kaunis muutlikud. Hoiduge laristamisest ja liialt heldeks muutumisest. Kipute kergekäeliselt jagama raha sõpradele või lastele. Opereerides suuremate summadega olge alalhoidlik, välja laenatud raha ei laeku teile tagasi kokkulepitud päevaks. Raha laenamine tekitab paksu verd ja võib sõbrad omavahel tülli ajada.

Aasta jooksul võib tulla hea kinnisvarapakkumine. Teil võib tekkida kinnisidee kas sellesse investeerida või saada ainuomanikuks. Võimalikke riske ei maksa alahinnata, kaaluge enne tehingu vormistamist kõiki sellega seotud plusse-miinuseid. Üle jõu käivatest kohustustest tuleks hoiduda.

Kodu on teile tähtis, kuid siingi võib ilmneda rahutuid momente. Tahate midagi olulist muuta ning see mõte tuleb teil äkki. Talitada tuleks tasa ja targu, hoidudes rutakatest otsustest. Lähikondsete nõuanded on kindlasti kasulikud.

Isiklik eluolu on stabiilne kuid laias plaanis ei rahulda teid. Hinge toidavad mälestused möödunud päevadest. Olevik jätab teid juba pikemat aega emotsionaalselt kuivale. Lasete asjadel omasoodu kulgeda, võtmata midagi ette partneri aastaringsest talveunest äratamiseks. Võite küll sisimas mõelda, et ei ootagi suhete soojenemist kuid see on enesepettus. Sisimas igatsete hellust ja soojust. Märgid näitavad, et tundekülm periood teie elus lõpeb peagi.

Suhted lastega on stabiilsed, muutudes päev-päevalt värvikamaks. Võtate üheskoos palju huvitavat ette. Olete laste suhtes arusaav ja mõistev, kohati ehk liialt hellitavgi. Üksikud Veevalajad võivad sel aastal leida partneri või saada lapse.

Tervis kipub olema üsna muutlik. Teid võivad kimbutada väiksemad vigastused, millest võivad kujuneda põletikulised protsessid, mis võivad vähema vedamise korral ka mõne väiksema operatsiooniga lõppeda.

Kalad

Kalad ujuvad sel aastal pärivoolu ja on tõenäoliselt edukad mistahes eluvaldkonnas. Tänu sellele tunnete end aasta vältel küllaltki hästi.

Teile jagub tähelepanu ja tunnustust. Enamasti olete rahul oma tööga ega hakka midagi uut otsima. Eriti edukad on Kalad, kelle tegevus on seotud loomingulise tegevusega, olgu see siis muusika, kirjandus või teater. Kes aga teenivad oma igapäevase leiva sotsiaalsfääris, meditsiinisüsteemis või koguni kodus, neilgi pole põhjust nuriseda – kõik millega olete alustanud või alustate, saab ka edukalt lõpule viidud.

Teenistus on korrapärane, sissetulek hea. Inspiratsioon kannustab teid tegutsema, muudatusi töös võib ehk tulla novembris ja detsembris. Rahaga saate suurepäraselt hakkama, suuremaid sissetulekuid on loota veebruaris või aprillis. Siis võiksite õnne proovida ka loteriis. Mõnevõrra impulsiivsem olete raha väljaandmisel juunis. Sel ajal tuleks suuremate tehingute puhul dokumentid enne allkirjastamist hoolikalt läbi lugeda.

Sel aastal olete tavalisest seltskondlikum, avatum ja ka teie kodu on külaliste võõrustamiseks alati valmis. Läbisaamine pereliikmetega on hea, kuna olete aja jooksul oma teravad nurgad ümaramaks lihvinud ega kipu enam liialt domineerima. Energiat ja pühendumist jagub teil pea kõigeks. Olete teistele eeskujuks ja teie populaarsus aina kasvab.

Suhted kallimaga on teie jaoks kui Eestimaa ilm. Võib juhtuda, et teie südames on üheaegselt kõik neli aastaaega ja see tekitab ebakindlust. Jaanuaris kipuvad tunded mõistust varjutama, emotsioonide üleküllus võib põhjustada isegi suhete katkemise. Seevastu augustis ja oktoobris on armastuseks suurepärased ajad, seda nii omavaheliste suhete silumiseks kui ka uute suhete loomiseks.

Aasta on erakordselt hea sõpradega suhtlemiseks ja üksteise abistamiseks. Leiate tänu oma karismale enda kõrvale erksa vaimuga kaasteelisi.

Aasta on eriti soodne mõne kroonilist laadi tervisemure lahendamiseks, seda eriti augustis ja septembris. Aasta esimesel poolel võib endast märku anda mõni põletikulise iseloomuga protsess, mis paneb teid muretsema. On isegi võimalik, et arsti pandud diagnoos pole päris täpne või kipute ise endale mõnd haigust ette kujutama. Oleks tark kohe meedikute manu rutata ja lasta end kontrollida. Tegemist võib olla ka Neptuuni vembuga, mis elavdab teie kujutlusvõimet ja hakkate ette kujutama probleeme, mida polegi olemas.