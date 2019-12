Ketiapteegid on homseni suletud

Eesti apteekide ühendusse (EAÜ) kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek sulgevad kolmapäeval kell 14 uksed, juhtimaks tähelepanu apteegireformi negatiivsetele mõjudele.

Apteegid jäävad protestina suletuks kuni neljapäevani. Erandiks on valveapteegid, mis teevad oma uksed lahti kell 20, sest erakorralises sulgemises mitteosalevad proviisoritest ettevõtjatele kuuluvad apteegid lõpetavad õhtul oma tööpäeva, teatas EAÜ.

Eesti apteekide ühenduse juhi Timo Danilovi sõnul oli teisipäevane hääletus riigikogus kahetsusväärne. „Igal otsusel on tagajärg. Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma, et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud,” ütles Danilov pressiteate vahendusel.

„Täna hommikuse seisuga on maapiirkondades 56 reformi nõuetele mittevastavat apteeki, koos alla 4000 elanikuga asulatega on selliseid apteeke 74. Reform jõuab täna kohale näiteks Paldiskisse, Otepääle, Tõrva, Kuusalusse, Valka, Lihulasse, Loksale, aga väga valusalt puudutab ka suuremaid linnu nagu Kohtla-Järve ja Narva,” sõnas ta ja lisas, et Tallinna kesklinna jääks alles kaks apteeki.

Erakorralist sulgemist läbi viivad ettevõtted paluvad patsientidelt ebamugavuse pärast vabandust.

Eesti apteekide ühendus on apteeke ja farmaatsia-alase kõrgharidusega isikuid ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ning apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi. Eesti apteekide ühendus loodi 5. veebruaril 2002. aastal. Ühendusse kuulub 294 apteeki.

EAÜ-sse kuuluvad muuhulgas Terve Pere Apteek OÜ, Euroapteek OÜ, Südameapteegi kaubamärki kasutav Pharma Group OÜ ja Benu Apteek Eesti OÜ.