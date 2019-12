Lugeja kiri: uus laev sobiks sõitma hoopis mandri ja Hiiumaa vahet

Hiljuti teatati, et ostetakse uus laev Virtsu–Kuivastu liini teenindamiseks, kirjutas Mihkel Tammlaan Raplast.

See laev on madalama süvisega ja võib vajadusel ka Hiiumaale appi minna, kui veetase peaks nii madal olema, et praegu seal sõitvad laevad Tiiu ja Leiger ei saa läbi Rukkikanali sõita. Teatavasti on Rukkikanalit vaja regulaarselt süvendada või puhastada sinna sattunud kividest või mudast.

Laevad tellinud Reformierakonna valitsus ei osanud näha sellist lihtsat tõsiasja, et laev tuleb ehitada mere järgi, aga mitte ei pea kohe hakkama mereteed süvendama. Kõik neli laeva: Piret, Tõll, Tiiu ja Leiger on ehitatud ühe projekti järgi.

Minu ettepanek on, et uus, madalama süvisega laev panna kohe käima Rohuküla–Heltermaa liinile ja üks praegustest laevadest, kas Tiiu või Leiger, Virtsu–Kuivastu liinile.

Mihkel Tammelaan Raplast