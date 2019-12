Reset.ee teeb jõulukinkide ostmise mugavaks

Taaskord on kätte jõudmas imeline ja eriline jõuluaeg. On hetk, et korraks peatuda ja mõelda, kuidas lähedastele ja kallitele inimestele pühade ajal rõõmu valmistada. E-ostlemine pakub suurepärase võimaluse, kuidas kingid mõnusalt ja mugavalt välja valida ja koju tellida. Siinkohal tuleb appi Reset.ee ning pakub jõulukinke eriti soodsate hindadega.

Ilma, et peaksid selleks ülerahvastatud poodides tunglema või järjekordades tammudes aega raiskama, saad ostud sujuvalt isiklikust nutiseadmest või sülearvutist ära teha. Internetis ostmine aitab säästa nii aega, närve kui raha – e-poes sünnivad kaalutletud ostuotsused, mida ei varjuta hetkeimpulss. Paljud nendest inimestest, kes oma aega väärtustavad, teevad oma ostud peamiselt internetis. Kuid selleks, et saaksid õigel ajal kohale jõudnud kinkidest tõeliselt rõõmu tunda, on mõistlik teha sisseostud juba varakult ära, näiteks kaks-kolm nädalat enne seda, kui pühad tõeliselt käes on.

Oma e-poes oleme põhjalikult mõelnud, kuidas kliente teejuhina kinkide valimisel paremate otsuste tegemisel aidata. Soovime, et see, mida ostad oleks nii vajalik kui väärtuslik ning saaksid just seda, mida sobiks kinkida nii oma parimale sõbrale, kui perekonnale. Tahaksime jagada teiega Reset.ee tänavusi kingisoovitusi.

Oculuse virtuaalreaalsusprillid (https://www.reset.ee/ee/oculus-vr) – tegemist on arvuti videokaardiga ühendatava seadmega, millel on sisseehitatud ekraan. See võimaldab mängida erinevaid arvutimänge ja simulaatoreid täieliku 3D toega. Seade tunneb ära selle, kas keerad või kallutad oma pead ja juhib 3D pilti vastavalt sellele. Koos pea liigutamise liigub kaasa ka virtuaalne maailm – täpselt nii, nagu oleksid ise seal sees ja vaataksid ükskõik millises suunas ümberringi. Reset.ee tootesortimendist võib leida Oculuse ja HTC virtuaalreaalsusprille.

Elektriline hambahari (https://www.reset.ee/ee/elektrilised-hambaharjad) – väga vajalik tervisetoode. Mitmed uuringud on näidanud, et elektrilise hambaharja kasutamisel saavutatakse hambaid pestes katu eemaldamisel tunduvalt paremaid tulemusi, kui tavalise hambaharjaga pestes. Hambaarstid soovitavad elektrilisi hambaharju ka lastele, vanuritele või nendele, kelle käelised tegevused võivad olla piiratud. Selle tootega saad endale loomulikult valged hambad!

JBL kaasaskantav kõlar (https://www.reset.ee/ee/jbl-kolarid) – iga muusikasõbra unistus! Mõeldud neile, kes otsivad puhtaimat, võimsaimat heli. Soovitame neile, kes tahavad paindlikku kõlarit, mis sobib kõikjale. JBL viib teid maailma, kus põimuvad heli ja tehnoloogia, muutes kuulamiselamuse enneolematuks. Mürasummutavad kõrvaklapid (https://www.reset.ee/ee/-81) – digitaalne mürasummutus vähendab oluliselt erinevatest ümbritsevates heliallikatest kostuvat müra. Need kõrvaklapid on täiuslikuks vahendiks kui soovid teel olles või reisides nautida muusikat pikalt ja murevabalt. Reset.ee e-pood mõtleb oma kliendi rahakotile, seega on mürasummutavad klapid müügil eriti taskukohaste hindadega! Blenderid (https://www.reset.ee/ee/blenderid) – ülipraktiline kodumasin, eriti suurepärane valik, kui tahad valmistada köögis midagi põnevat ja tervislikku. Multifunktsionaalse blenderiga saad oma pere toidumenüü veelgi rikkalikumaks muuta.

Reset.ee e-kaubamaja soovitab oma klientidele jõuluostudena nii neid viite toodet, millest eespool juttu, kui loomulikult ka kõike muud, mida oma poes pakume!