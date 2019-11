Bekmann: maapiirkonnas saame teha konkurentsivõimelisemat müügihinda

Greencube OÜ omanik ja müügjuht Henri Bekmann ütles täna Äripäeva hommikuprogrammis esinedes, et kuigi ettevõtte toodetud puitmajad müüakse kõik siseturul, on Lihulas tegutsenud majatehas laienenud, ning nüüd on Greencube’il tehas ka Tõrvas.

Bekmann rääkis raadiosaates, kuigi suurlinnade külje all on kasvamise võimalused paremad, on tema ettevõte jäänud tegutsema maapiirkonda.

“Kõige tähtsam meie vaatevinklist on see, et meil on täna võimalik toota soodsamalt, kui seda kuskil suurlinnas, sest suurlinna palgad lähevad sellise hooga minema eest,” lausus Bekmann. “See annab meile võimaluse maapiirkonnas teha konkurentsivõimelisemat müügihinda.”

Saatejuht ütles, et Greencube on kahe aastaga käibe kahekordistanud ja kasum kasvas eelmisel aastal kümme korda.

“Neid numbreid on alati ilus vaadata ja otsida sealt tagant meeletuid edulugusid,” kommenteeris Bekmann.

