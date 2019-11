Galerii: muusikakool tähistas sünnipäeva uhke kontserdiga

Cyrillus Kreegi nimeline Haapsalu muusikakool pidas laupäeval oma 65. sünnipäeva ligi kaks tundi kestnud kontserdiga, kus astusid üles nii muusikakooli praegused õpilased kui ka vilistlased.

Praeguste muusikakooli õpilaste ja õpetajate kõrval oli vilistlasi kaasatud orkestrikoosseisudesse ning nad astusid üles ka solistidena. Oma panuse andsid kunagise kooli sünnipäevakontserdile näiteks Estonia teatri orkestri trompetist Taavi Kuntu, ERSO klarnetimängija Madis Kari, Saltzburgis elav laulja Katrin Lehismets, Euroopa eestlaste koori eestvedaja Anneli Aken, akordionist Henri Zibo.

Muusikakooli direktor Jaak Vasar ütles, et kui kooli asutamisel, 1954. aastal oli õpetajaid üheksa, siis praegu on neid 32. Mitmed muusikakooli praegused õpetajad on ise sama kooli vilistlased. Vasar tänas õpetajaid, kes on koolis töötanud üle 25 aasta. Kõige pikema staažiga õpetaja on Tiia-Helina Kaukes, kes on muusikakoolis töötanud 54 aastat.

Õpilasi on muusikakoolil 205, kellele lisanduvad veel täiskasvanud õpilased. 65 aasta jooksul on muusikakooli lõpetanud 1029 õpilast, kellest mitmed on jäänud

Juurde on tulnud ka kohti, kus Haapsalu muusikakool muusikaharidust jagab – koolil on filiaalid Ristil, Paliveres ja Ridalas.

Fotod Arvo Tarmula