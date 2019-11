Reset.ee e-pood – turvaline ja rohemajanduslik ostukoht!

Reset.ee e-kaubamaja pakub võimalust osta vajalikke kaupu mugavalt ja turvaliselt ükskõik millises Eesti piirkonnas. Veebikaubamaja tootevalikust võib leida peaaegu kõike – ilutoodetest mänguasjadeni ja kodumasinatest arvutiteni. Oleme võtnud eesmärgiks iga päev sortimenti laiendada, et inimestel oleks suurem kaubavalik.

E-kaubandus ehk internetist ostmine kogub Eestis üha võimsamaid tuure. Uuringud on näidanud, et suisa 33% meie e-ostlejatest on e-poodide regulaarsed kasutajad. Paraku jääme selle tubli tulemusega Euroopas siiski punase laterna ossa. Kuid saame prognoosida, et e-kaubanduse paremad päevad on Eestis alles ees. Tulemusega võime rahule jääda siis, kui iga tädi Maali ja onu Heino kõik oma majapidamistarvikud, nutikraami ja söögipoolise internetikaupmeeste abiga kätte saab ning see mõnus kauplemisviis lõplikult massidesse jõuab. Reset annab iga päev oma panuse e-kaubanduse tohutu potentsiaali kasvamisse. E-kaubandusel on aeg Eesti digiriigi kuvandile väärtust anda, seda enam, et see on olemuslikult tavakaubandusest keskkonnasõbralikum ja soodsam ning säästab oluliselt rohkem kliendi aega kui kaubanduskeskustes ostunälja rahuldamine.

Meie ärikultuuri põhimõtted ja väärtused

Oleme oma tegevuse aluseks võtnud SEITSE üliolulist põhimõtet. Nendele toetudes saame pakkuda kõigile klientidele parimat ostukogemust. Koostöö – müüme ainult originaalset ning tippkvaliteediga kaupa, mille hangime Eesti suurimatelt hulgimüüjatelt. Usaldusväärsus – kuulume juba aastast 2014 Eesti E-kaubanduse Liitu. Personaalsus – meie kliendid saavad alati osta parima hinnaga kvaliteetkaupa, mida just nemad vajavad. Me aitame teil OSTA. Rahulolu – Reset on teenindanud üle 250 000 kliendi. Uuringud näitavad, et tervelt 98% meie klientidest on ostetud kaubaga rahul. Turvalisus – kasutame SSL-sertifikaate, et tagada klientide andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Garantii – pakume kõikidele meie poest ostetud toodetele kaheaastast garantiid ning professionaalset järelteenindust. Püsiväärtus – Reset teeb oma klientidele iganädalaselt sooduspakkumisi ja kampaaniaid.

Aluspõhimõtete kõrval oleme paika pannud ka oma väärtused. Neid on VIIS ning need tagavad Reseti kvaliteedijuhtimise mudeli laitmatu toimimise. Hoolsus – Reset teenindab kliente alati viisakalt ja asjatundlikult ning vastab kõikidele tekkinud küsimustele. Suhtlus – meie kliendisuhtlus on kiire ja abivalmis. Hoiame klienti alati tellimuse staatusega kursis. Mitmekülgsus – Reset pakub väga laias valikus ja hinnaklassis kaupa, et iga klient leiaks sobiva toote. Ausus – Reset müüb ainult originaalset ning tippkvaliteediga kaupa, mis on mõeldud Eestis müümiseks. Hind – Reset pakub klientidele alati konkurentsivõimelist ning soodsat hinda.

Ostjate hulgas populaarne

Reset.ee nutipood on tegutsenud juba üle viie aasta. Oleme kasvanud üheks Eesti suurimaks e-kaubamajaks, mida külastab iga päev üle 10 000 inimese. 2019. aasta käibeks prognoosime 5 miljonit eurot. Viie aastaga oleme saavutanud hulgaliselt häid tulemusi. Oleme turul populaarsed, meie klient on lojaalne ning saab vastutasuks ülimalt laia tootevaliku. Meie teenusele antakse positiivset tagasisidet – kiidetakse nii klienditeenindust, tarne kiirust kui toodete kvaliteeti. Meie koduleht on disainitud kliendisõbralikult ja sellel navigeerimine on väga lihtne. Toodete pildid laaditakse kiirelt üles, et kaup oleks hõlpsasti leitav ning ostja saaks selle headuses enne tehingu tegemist veenduda. Meie e-pood pakub erinevaid maksemeetodeid ning kättetoimetamisviise. Kliendi elu lihtsustamiseks võimaldab Reset toodete või teenuste eest maksmisel ka järelmaksu. Reset.ee järelmaks on ülimalt soodne, kiire ning mugav makselahendus, mis aitab koostada maksegraafiku kliendi valitud perioodi alusel. Reseti järelmaksu saavad taotleda kõik 18–70-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Taotlust saab esitada alates ostusummast 38 € (enne saatekulu lisamist).

Kiire tarne on omaette väärtus

Elus tuleb sageli ette olukordi, kui ootamatult selgub, et vajate väga kiiresti mõnda toodet. Kas siis ise tarbimiseks (näiteks läks katki kodune pesumasin) või on sõbral sünnipäev tulemas. Ootamatus ei hüüa tulles! Pärast ostu vormistamist on tähtis, et kaup jõuaks ka kiiresti ja mugavalt kohale. Uuringud näitavad, et ligi 74% inimestest arvab, et ostmisel tekitab kõige rohkem halbu emotsioone tellimuse hilinemine. Sellest tulenevalt on Reset võtnud oma suurimaks eesmärgiks toimetada kõik tellimused kohale lubatud ajal. Tellimuse kättetoimetamise aeg on konkreetse toote juures tootekaardil välja toodud.

Pakume mitut erinevat tarneviisi, mille hulgast klient saab endale sobivaima valida. Nagu hästi teada, eelistavad Eesti elanikud ülekaalukalt pakiautomaatidesse tellimist. Tervelt 80% ostjatest on tellinud kauba just pakiautomaati ja 57% kulleriga otse koduukse taha. Reset pakub mõlemat tarneviisi. Soovi korral võib kaubale ka ise meie väljastuspunkti järele tulla.

Reset.ee kauba tagastuspoliitikat selgitatakse kliendile iga toote juures. Kliendil on õigus sobimatu kaup 14 päeva jooksul tagastada. Silmas tuleb pidada aga seda, et tagastatav toode ei tohi olla rikutud ning originaalpakend peab alles olema.

Reset.ee panustab rohemajandusse

Ei möödu päevagi, ilma et meieni ei jõuaks uudiseid sellest, kui täbaras seisus on maailma kliima. Üha selgemaks saab, kui suur vastutus lasub igal kodanikul, ettevõttel ja ametimehel selle eest, et meie ühist rikkust – loodust – kaitstaks ja järeltulevatele põlvedele säilitataks. Reset.ee on võtnud üheks oma prioriteediks rohemajanduse edendamise. Nii saab e-kaubandus anda oma kaaluka panuse loodushoidu. Meil on selles valdkonnas järgmised eelised. Reset ei pea üürima ega riiulite all kinni hoidma kaubanduskeskuse ruume. Tavakaubandusega võrreldes oleme ökonoomsed ja efektiivsed. Me ei jaga kilekotte. Mida vähem ostjaid sõidab autoga mõnda kaubanduskeskusesse, seda parem meile kõigile. Seetõttu ostab vastutustundlik tarbija e-kaubamajast. Nii on soodsam ja säästvam.

Reseti e-kaubamaja pakub ostjatele ülisuurt kaubavalikut ning aitab väärtuslikku aega kokku hoida. Pakume ratsionaalsete ja läbimõeldud ostuotsuste tegemise keskkonda. Meie juurest ostad seda, mida vaja.

Meeldivat XXI sajandi ostlemist!

www.reset.ee