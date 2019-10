Kolledžijuht aitas Nõva vallavalitsust petta

Valla raha varastamises süüdi mõistetud endine Nõva vallavanem Deiw Rahumägi suutis oma kuritegelikku skeemi meelitada terve rea ettevõtjaid, nende hulgas Haapsalu rahvaülikooli endise juhi Heli Kaldase.

Kaldas on Rahumäega asjaajamist meenutades siiani häiritud. „Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. Teadlikult me talle kaasa aidanud ei ole ja Deiw Rahumäge isiklikult ka ei tunne. Muidugi ma teadsin, kes ta ametilt on. See on õppetund kõigile – vali oma koostööpartnereid,” ütles Kaldas Lääne Elule. Rohkem Kaldas rääkida ei soovinud, nimetades toimunut tõeliseks õudusunenäoks.

Kaldas oli Haapsalu rahvaülikooli juht 2007–2017. Praegu juhib ta Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžit. Prokurör Küllike Kask lõpetas tema suhtes kriminaalasja oportuniteediga, sest süü ei olnud suur ja puudus avalik huvi. Kaldas pidi kriminaalasja lõpetamise eest maksma trahvi, prokuratuuri pressiesindaja teatel vahemikus 300–500 eurot. Peale selle pidi Kaldas hüvitama menetluskulud.

Septembris mõistis kohus Rahumäe süüdi selles, et ta varastas aastatel 2015–2017 enda ja kolmandate isikute ettevõtete abil 32 313 eurot Nõva vallavalitsuse raha. Skeem oli lihtne: Rahumägi palus mitmel ettevõttel või asutusel esitada fiktiivseid arveid nii Nõva vallavalitsusele kui ka teistele ettevõtetele, kelle vahendusel raha liikus. Summad jõudsid lõpuks Rahumäe ettevõtte kontole.

