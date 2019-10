Lauri Luik tegi ettevõtte, kus saab veinidesse investeerida

Endine riigikogu liige Lauri Luik lõi kaaslastega Eesti esimese väärisveinidesse investeerimist, hoiustamist ja kauplemist pakkuva ettevõtte LeVinum, mis on ainulaadne kogu Euroopas.

Kõigil huvilistel on võimalik investeerida maailma tippklassi väärisveinidesse ja hoiustada oma veine spetsiaalselt selleks rajatud keldrites. Väärisveinide aastane tootlus on 13-15%.

„LeVinumi abil saab igaüks luua endale veiniportfelli ning laiendada oma tavapärast investeerimisvalikut. Väärtveini puhul on tegemist suhteliselt madala riski, kuid kõrge tootlusega investeeringuga. See on suurepärane võimalus ka restoranidele ja vinoteekidele, et oma veine turvaliselt ja mõistliku hinnaga hoiustada või meie investoritelt parimaid aastakäike osta,” ültes LeVinumi kaasasutaja Lauri Luik Postimehele.