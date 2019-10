Austraalia ajakiri valis Haapsalu maailma parimaks puhkuselinnaks

Austraalia suurima reisiajakirja Traveller professionaalsetest maailmaränduritest ajakirjanikud valisid oma lemmiklinnaks Haapsalu ja soovitavad meie linna kõigil külastada, vahendab Delfi portaal Reisijuht.

Ajakirja Traveller ajakirjanikud panid oma möödunud aasta kogemuste põhjal kokku edetabeli kohtadest, mis on lihtsalt nii suurepärased, et isegi neid üllatada suutsid.

Üllatuslikult on linnade osas Austraalia reisiproffide lemmikuks meie oma väike Haapsalu!

“Räägitakse, et Pjotr Tšaikovski oli Haapsalust nii vaimustatud, et see inspireeris teda looma “Luikede järve”, kirjutab väljaanne oma lemmiklinna kohta.

Nad lisavad, et Haapsalu on võluv kalurilinn, mis pole 150 aasta jooksul palju muutunud. Linnasüda on koondunud järve meenutava Läänemere sopi ümber (jah, seal on ka luiged!) ja selle üle valvab iidne loss. Linnasüda on aga täis armsaid kohvikuid ja nende väliterrasse.