Läänemaal politsei kiiruseületajaid rahunema ei pane

Täna Postimehes avaldatud uudis, selle kohta, et homsest võib kiiruseületajaid trahvi asemel oodata rahunemispeatus, Läänemaad ei puuduta.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Meelis Laurmanni sõnul on tegemist pilootprojektiga, mida katsetatakse Põhja prefektuuris. „Lääne prefektuuri ja Läänemaad see praegu ei puuduta,” selgitas Laurmann.

Postimees kirjutas, et homsest saab kiirust ületanud autojuht valida, kas maksab trahvi või ootab tee ääres vastavalt rikkumise tõsidusele kas 45 või 60 minutit. Tegemist on politsei- ja piirivalveameti eksperimendiga, mille eesmärk on inimkesksema lähenemise abil muuta eestlaste liikluskäitumist, kus kiiruse ületamine on sotsiaalne norm.