Politsei tahab Haapsalu merepäästjad viia maismaapatrulli ja avamere laevadele

Lääne Elu avalikustas teisipäeval politsei- ja piirivalveameti (PPA) plaani kaotada Haapsalust merepäästeüksus.

„Põhimõtteliselt me saame laevastikku inimesi juurde, laevastik saab olla rohkem merel ja tegelikult on laevastikku tulevikus siin piirkonnas ka rohkem näha ehk siis laevastik liigub ka siin piirkonnas tihemini tänu sellele, et meil on võimalik neid rohkem merel hoida,” PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla ütles ERR-ile.

Kohtla sõnul on PPA olnud aastaid olukorras, kus merel ei oldud nii palju kui peaks olema.

„Me tahame kindlasti teada seda, mis merel toimub. Näiteks narkopakkide leidmine, kõik see. Meil on vaja teada, kust see tuleb, miks see tuleb ja kes sellega tegeleb. See on just see, milleks meil on vaja laevastikku tugevadada.”

Kohtla tõi teise näite põhjanaabrite juurest, kus smuugeldati kolmandast riigist väikelaevaga riiki ligi 17 inimest.

Merepäästeüksuses töötab 11 inimest. Lääne Elu andmeil neist viiele pakub politsei tööd maismaapatrullis. Kolmele inimesele Läänemaal ja kahele Hiiumaal. Ülejäänud võiks saada tööd idapiiril või politseilaevadel.

Lääne prefekt Kaido Kõplas kohtus teisipäeval Haapsalus merepäästeüksuse töötajatega. Kõlase sõnul olid töötajad segaduses ega rõõmustanud teate üle.