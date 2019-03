Vanemad autod peavad hakkama aprillist tankima bensiin 98-t

Aprillist bensiin 95-le lisatav suurem kogus biolisandit etanooli teeb selle tervele reale eeskätt vanematele autodele kõlbmatuks, rikkudes tankimisel nende mootori. Need sõidukid peavad üle minema bensiin 98-le, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Alates möödunud aasta maikuust pidi Eesti hakkama üle minema biolisandiga mootorikütusele. Sestpeale on bensiin 95 sisaldanud viis protsenti etanooli ja diislikütus 3,5 protsenti biokomponenti. Üksnes bensiin 98 jäeti EL-i direktiivist välja ja see on jätkuvalt puhtalt fossiilkütus.

Tänavu aprillist peavad aga kütusemüüjad hakkama pakkuma kümneprotsendise biolisandiga bensiini 95. Lisaks sellele, et seda kulub rohkem, sest selle energiaväärtus on madalam, hakkab see ka rohkem maksma. Lisaks on selline kütus tervele reale vanematele sõidukitele sobimatu, rikkudes pikemal kasutamisel pöördumatult nende mootori. Seetõttu tuleks sellise mootoriga sõidukiomanikel bensiin 95 tankimisest edaspidi hoiduda ning minna üle bensiin 98-le, mis on omakorda bensiin 95-st kallim.