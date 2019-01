Jaaganti valimisradar: kuus nädalat valimisteni

Olukorra hinnang: Hiid-Kallas vs Hiid-Ratas – suurte omavaheline võitlus algas, parteid avaldasid oma programmid, Postimehe peatoimetaja astus poliitikasse, kirjutab oma Valimisradaris Urmas Jaagant.

Astuge jalust! Nüüd algab!

Nädalavahetusel pidasid oma poliitkõned nii Reformierakonna juht Kaja Kallas kui ka Keskerakonna juht Jüri Ratas. Mõlemad rääkisid enda erakonna kõrval märkimisväärselt palju ka oma suurimast konkurendist. See on selge märk, et Reformi-Keski suur võitlus on alanud.

Miks? Sest lõpuks tuleb võidelda sellega, kes on sinu kaalukategoorias. Nende vahel otsustatakse esikoht. Teistele parteidele jääb nüüd proovida suurte vahelt välja paista.

Millest räägiti? Kumbki püüab oma valijatele selgeks teha, et suurim konkurent on just see, kes viib Eestit „tagasi”, nemad aga „edasi”. Huvitav on, et Keskerakonda Eesti tagasiviimises süüdistava Reformierakonna valimisreklaam räägib sellest, kuidas vanasti oli kõik parem.

Oluline nr 1: vastastikune kriitika ei olnud liiga kuri. Võib eeldada, et mõlemad suured püüavad teineteist sakutada nii, et kui ühel hetkel vaja, saab koalitsiooniläbirääkimistel ka üksteisel viha ja solvumisteta kätt suruda.

Oluline nr 2: Keskerakond viskas erakonnast välja 14 parteisse astunud kriminaali, kellest kirjutas hea kolleeg Martin Laine https://poliitika.postimees.ee…

Aga lubadused? Kattuvust on kahe valimiste võitja pretendendi programmides omajagu – õpetajate palgatõus, tasuta lasteaiakohad, digiregistratuuri valimissaamine, pensionitõus.

Reformierakonnal on programm oodatult kaldu maksude ja majanduse poole, mida Kallas peab valimiste põhiteemaks. Raske on näha seda aga nii oluliseks kerkimas, kuna riigil tervikuna läheb majandusega hästi.

Keskerakonna programmis domineerivad tervishoiu teemad, sotsiaalvaldkond, eakate toetamine. Peaministriparteina on aga peaaegu kohustus katta kõiki valdkondi. See suund on jätk sellele, mida Keskerakond alustas juba tükk aega tagasi kui ütles esimest korda välja erakorralise pensionitõusu lubaduse.

Väiksemate laagris…

…oli samuti omajagu sagimist.

Eesti 200 sai paika oma programmi, aga mitte veel nimekirja, mida sätitakse sisuliselt viimase hetkeni. Lubadus on panna välja täisnimekiri ja see läheb lukku kolmapäeval. Programm on kirju ja vähekonkreetne, kuna enamik dokumendi vaatest on – nagu lubatud – pikemalt ette kui neli aastat. Keskmes on aga tugevalt majandus,

Vabaerakond kinnitas oma 125 kandideerijaga täisnimekirja ning ka programmi, mille keskmes tulumaksu langetamine, tasuta lateaiakohad, Rail Balticu ümbersuunamine, üksikvanema toetuse suurendamine, päästjate palgatõus.

Eesti 200 kõrval saavad kõige hilisemate ärakajatena oma programmi, nimekirja või mõlemad paika Isamaa ja Keskerakond. Nimekirjadega on neil asjad selged, programmid peaksid saama kinnitatud tänase päeva jooksul.

Peatoimetaja poliitikasse

Seismograafid registreerisid täna [esmaspäeval] korraliku värina siinsamas Postimehe toimetuses, kui senine peatoimetaja Lauri Hussar teatas liitumisest erakonnaga Eesti 200 ning kandideerimisest valimistel.

Miks just nüüd? Hussar kinnitas, et mõtles nädala ja otsustas reedel. Jutud sellest, et ta Eesti 200-ga võib liituda, käisid linna peal ringi aga juba enam kui pool aastat. Küsimus on, miks jäi otsus nii hiljaks, kui reaalne kampaania on juba alanud.

Miks selline samm? Hussar põhjendas oma otsust, nagu seda ikka tehakse – murega Eesti tuleviku pärast. Kuigi ta ise seda välja ei ütle, on minu andmetel tal käes piisav n-ö diil üsna kindla riigikogu koha saamiseks, muidugi juhul kui Eesti 200 parlamenti pääseb. Väidetavalt on ta üldnimekirjas teisel kohal ning kandideerib Mustamäe-Nõmme piirkonna esinumbriga.

Kas tal võib olla edu? Ajakirjanikel on läinud nii ja naa – mõni on osutunud edukaks poliitikuks, teine jälle mitte. Üldise tuntuse pealt on aga väga raske näha Hussari tulemust konkureerimas Nõmmel seal kandideerivate endiste linnaosavanemate ja EKRE Martin Helmega või Mustamäel näiteks linnapea Taavi Aasaga.

Postimehe sõltumatus? Ajakirjaniku minekul poliitikasse jääb alati küsimus, kas ta oli oma lugudes või muudes meediaotsustes ikkagi objektiivne. Seda võimendab asjaolu, et Hussar tegi vahetuse n-ö päevapealt, jätmata kahe ameti vahele puhveraega. On fakt, et Eesti 200 manifest möödunud kevadel ilmus just Postimehes. Samas varivalitsust teeb Eesti 200 konkureeriva meediamaja Delfi portaalis.