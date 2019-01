Linn kompenseeris löökaugust tekkinud kahju

Novembri lõpus lõhkus autoomanik Haapsalus Metsa ja Haava tänava ristmikul löökaugust läbi sõites sõiduki amordi, linn hüvitas talle ligi sajaeurose kahju.

„Kui juhtub, et inimene sõidab linna tänaval kas läbi löökaugu või lõhub auto muul moel, mis ei ole tema, vaid on maaomaniku süü, on tal võimalik esitada kahjunõue,” ütles Haapsalu linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus.

Parbus lisas, et kompensatsiooni saamiseks peab inimene suutma tõestada, et kahju just sel põhjusel juhtus, seega tuleb kutsuda politsei. „Politsei fikseerib ametlikult olukorra, teeb pildid ja pärast saab esitada kahjunõude,” ütles Parbus.

Haapsalu politseijuhi Andrei Taratuhini sõnul on löökaugus auto lõhkumine politsei jaoks samasugune liiklusõnnetus nagu iga teine.

Haapsalu politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Andrus Kleemani sõnul ei ole seesuguse õnnetuse ajal enamasti teist osapoolt ehk teeomanikku kohal ja nii pole võimalik õnnetuspaigal ka kokkuleppele jõuda nagu näiteks plekimõlkimiste puhul. Liiklusseadus ütleb, et niisuguses olukorras tulebki auto kohe peatada ja kutsuda politsei.

„Politsei tuleb kohale, fikseerib selle olukorra – pildistab sündmuskoha, mõõdab löökaugu sügavuse, pikkuse ja laiuse,” selgitas Kleeman. Nende andmete põhjal saab kannatanu tee omanikult kahju välja nõuda. Kui omanik hüvitamisega nõus ei ole, saab kannatanu Kleemani sõnul kohtusse pöörduda.

Seekord autoomanik nii käituski – fikseeris õnnetuse ja esitas nõude kahju hüvitamiseks. Kuu aega hiljem Haapsalu linn nõude ka rahuldas. Löökauku sõitmisel sai kahjustada auto parempoolse tagasilla amort, amordipadi ja kaitsekomplekt. Kahju oli kokku 96 eurot ja 40 senti ning linn kompenseeris kogu tekkinud kahju.

Parbus ütles, et kui juhtum on tõendatud, pole linnal põhjust hüvitamisest keelduda. Siiski ei esitata Haapsalus aukude tõttu lõhutud autode kohta kahjunõudeid kuigi sageli. „Kahjunõudeid esitatakse isegi harvem kui kord-kaks aastas,” ütles Parbus.