Külaselts saab kümme aastat kasutada Vatla mõisa

Vatla mõis. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna volikogu otsustas, et Vatla mõisahoone antakse kümneks aastaks tasuta kasutamiseks MTÜle Vatla Külaselts.

„Selts soovib koostöös Lääneranna vallaga majandada Vatla mõisa peahoonet,” selgitas abivallavanem Andres Annist volikogule esitatud otsuse eelnõu saatekirjas. „Samuti soovib Vatla külaselts taotleda hoone korrastamiseks projektidega täiendavaid vahendeid.” Seltsile jääb kohustus hoida mõisahoonet avalikus kasutuses.

Vatla külaseltsi juhatuse liige Triin Vare ütles, et mõisahoones tegutseb külaselts ning maja keldrikorrusel on avatud Vatla raamatukogu.

„Majas on iga päev elu sees,” nentis Vare. „Me üritame hoida maja kogukonna jaoks olemas, et inimestel oleks meie majas tegevust. Meil on keraamikakoda, õmblustuba, fotoring, bänd ja naisansambel.”

Kooli mõisahoones enam pole, kuid kooli asutamisest möödus 95 aastat ja sellepärast tähistati siin 1. septembril suurejooneliselt kooliaasta algust.

Vare sõnul on Vatlas puhumas uued tuuled, sest novembris vahetus külaseltsi juhatus. „16. jaanuaril korraldame külaseltsi üldkoosoleku, kus tutvustame uut liikmeskonda ja arutame, mida külarahvas tahaks majas teha. Mõtteid on,” ütles Vare.

Vallavolikogu otsustas Vatla mõisa peahoone anda Vatla külaseltsi kasutusse 1. jaanuarini 2029.