Vallavanem ei pea Nõva kooli direktori konkursi tühistamist põhjendatuks

Nõva kooli hoolekogu liige Risto Kaasik nõuab kooli direktori konkursi tühistamist ning uue konkursi korraldamist. Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ei pea seda vajalikuks.

28. augustil otsustas Lääne-Nigula vallavalitsus, et Nõva kooli direktoriks saab Peeter Kallas. See oli see hetkel ainus valik, ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus toona Lääne Elule.

Kuu aega hiljem, 26. septembril saatis kooli hoolekogu liige, lastevanemate esindaja Risto Kaasik Lääne-Nigula vallavalitsusele märgukirja, milles juhtis tähelepanu asjaolule, et Nõva kooli direktori valimisel on komisjon ja vallavalitsus rikkunud vallavalitsuse poolt tänavu 8. mail vastu võetud valla haridusasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korda. Kaasik taotles konkursi tühistamist ja uue konkursi väljakuulutamist.

Kaasik kirjutas, et konkursi korra kohaselt oleks komisjon pidanud välja valima ühe direktorikandidaadi ja esitama kandidaadi vallavalitsusele kinnitamiseks. Komisjoni töös ei toimunud korras ettenähtud hääletust, vaid vallavalitsusele esitati kaks kandidaati valiku tegemiseks direktori kohusetäitja ametikohale. Vaatamata komisjoni ettepanekule valida Nõva koolile direktori kohusetäitja, valis vallavalitsus korda rikkudes ja komisjoni ettepanekut eirates Nõva koolile direktori.

“Juhin Teie tähelepanu, et olles eespool nimetatud Nõva Kooli direktori valimiseks moodustatud komisjoni üks liikmetest, olete ka Teie olnud eespool kirjeldatud otsuse poolt,” kirjutas vallavanem Lõhmus eile Kaasikule saadetud vastuses.

Lõhmus viitab ka sellele, et direktorikonkursi komisjoni 23. augusti protokollist nähtub, et konsensusliku otsusega läbisid kaks kandidaati vestlusvooru ja suunati edasi vallavalitsusse, edasise otsuse tegemiseks.

Lõhmus selgitas oma kirjas Kaasikule, et direktorikonkursi läbiviimise kord näeb ette, et kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, otsustab konkursi edasise käigu vallavalitsus. “Komisjoni otsustas parima äranägemise juures, et kaks kandidaati on võimelised ja pädevad Nõva kooli edukalt juhtima,” kirjutas Lõhmus.

Lõhmus pole ka nõus Kaasiku väitega, et vallavalitsus pidanuks ametisse nimetama direktori kohusetäitja, mitte aga direktori, nõus. See, kas ametisse nimetatakse haridusasutuse direktor või direktori kohusetäitja on Lõhmuse sõnul vallavalitsuse otsustuspädevus. “Vallavalitsusel oli võimalus, aga mitte kohustust nimetatud ettepanekuga arvestada,” nentis Lõhmus.

“Arvestades asjaolu, et kõik komisjoni liikmed olid üksmeelselt seisukohal, et vallavalitsusse suunatakse otsuse tegemiseks võrdselt mõlemad kandidaadid, toimis vallavalitsus oma otsuses, kinnitada ametisse Nõva kooli direktor, õiguspäraselt. Tulenevalt eeltoodust ei pea ma konkursi tühistamist ega uue konkursi väljakuulutamist põhjendatuks,” kirjutas Lõhmus.

Risto Kaasikuga ei õnnestunud Lääne Elul kommentaari saamiseks ühendust saada.

Nova kooli direktorikonkurss