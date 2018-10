Eestimaa sai ühe pühakoja võrra rikkamaks

21. oktoobril oli EELK Karuse Margareeta kogudusel eriline päev, õnnistati sisse talvekirik.

Aasta tagasi istusid koguduse diakon Meelis Malk ja koguduse liige (projektijuht) Aili Ilves ühiselt laua taga ning kirjutasid projekti Euroopa Liidu maaelu arendamise programmile LEADER, et saada raha talvekiriku ehitamiseks. Hoone iseenesest oli juba olemas kiriku kabeli näol, millel ei olnud viimasel ajal õiget otstarvet. Ideegi oli juba üpris ammune. Ja kabeli rekonstrueerimiseprojekt oli ka olemas. Veel oli puudu raha.

Õnneks on Kodukant Läänemaa LEADER programmi strateegiliste meetmete hulgas meede “Elukeskkonna parandamine”, mille eesmärgiks on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine. Leidsime, et meie talvekiriku idee sobib selle meetme alla väga hästi. Projekti eesmärgiks on pakkuda usulist teenust mugavamates tingimustes ja samas on rekonstrueeritud kabel, millega on tagatud kultuuripärandi objekti säilimine ja kasutamine.

Projekti maksumus oli 32 660 eurot, millest toetuse osa on 27 660 eurot. Ülejäänud panustas kogudus omaosalusena. Tööde teostajaks oli Resteh OÜ Läänemaalt.

Karuse kirik on tüüpiline keskaja kirik. Esmamainitud aastast 1267. Sellest tulenevalt on kirik aastaringselt külm. Kogudusel puudub käesoleval ajal võimalus renoveerida kogu kirik ja rajada kaasaegne küttesüsteem. Seega on antud etapis talvekiriku rajamine mugavaks lahenduseks. Talvekirikus on 15 kohta. See on esialgu piisav arv meie regulaarsete külastajate tarvis. Küll aga loodame, et tänu parandatud tingimustele meie külastajate arv kasvab.

21. oktoober 2018

Päev algas lõikustänupüha teenistusega veel suures kirikus. Osalejaid oli üllatavalt palju lähemalt ja kaugemalt. Nagu Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob oma Facebooki postituses hiljaaegu kirjutas: „Lõikus on palju laiem nähtus kui viljakorjamine põllult. Piiblis räägitakse lõikustunnist kogu ilmamaale. Nii ei peaks ka meie lõikustänupühal mõtlema mitte ainult toidule laual, vaid viljale kogu meie elus.“ Nii ka meie olime sel päeval eelkõige tänulikud selle eest, et Jumal on andnud meile võimaluse olla osaduses talvekiriku rajamisega.

Kui teenistus läbi oli, suundusime kogu seltskonnaga talvekirikusse. Diakon Meelis Malk ja õpetaja Kaido Saak avasid uksed ning palusid kõigil lahkesti sisse tulla. Ja nagu öeldakse, et häid lambaid mahub palju ühte lauta, siis mahtusime meiegi kõik koos sinna sisse ära. Vanemad inimesed said istuma, osa rahvast seisis püsti.

Õpetaja ja diakon viisid läbi talvekiriku õnnistuse. Kogu tseremooniat kaunistas oma lauludega Martna koguduse koor: „Hooli ja hoia, hoia ja hooli. Imetle maailma mõlemaid pooli. Valget ja musta, külma ja sooja, päikest, mis tõuseb ja kuud, mis läeb looja….. See, mida külvad, kord kannab vilja!“

Projekti kirjutamine on vilja kandnud ja talvekirik on valmis kasutamiseks. Kingitused vastu võetud ja pildid tehtud, suundusime tagasi suurde kirikusse, et osa saada kohvilauast. Enne seda luges projektijuht ja UI üliõpilane Aili Ilves veel tänupalve: „Me oleme tänulikud selle eest, et Jumal on olnud meile teenäitajaks ja aidanud inimestel teha õigeid otsuseid, tänu millele on meil täna valmis saanud talvekirik! Me palume juhatust ka edaspidiseks, et Jumal juhataks meid õigete allikate juurde leidmaks vahendeid suure kiriku muutmiseks ilusamaks ja hubasemaks kohaks, et me ükskord taas saaksime tänutundes tulla ja tähistada lõikuspüha! Aamen.“

Aili Ilves, EELK Karuse Margareeta koguduse liige

Fotod: Tiia Treimann-Differt